Djordjevic: "Questa è la pallacanestro che mi piace"

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic ha commentato visibilmente soddisfatto il successo contro Brindisi: "La partenza sicuramente non è stata con la giusta energia. L’ambiente stasera è stato fantastico e il pubblico ci ha dato una grandissima spinta. Sono molto contento del legame che si sta costruendo sempre più fra squadra e pubblico. A me piacciono molto i miei giocatori. Cerco di dare la mia parte positiva,la mia fiducia per farli crescere tutti anche con critiche e rimproveri ma costruttivi. Stiamo capendo la nostra forza è non dobbiamo certo mollare adesso. Ai giocatori piace sempre di più la parte offensiva ma come dico sempre con l’attacco si vincono le partite, con la difesa qualcosa di più. L’extra pass che per me è la chiave questa sera ci ha dato grande forza. Questa ormai è la pallacanestro che mi piace esigere dai giocatori e penso che loro nel farlo trovino piacere".

Non manca però un messaggio ai propri giocatori: "Ho visto troppe celebrazioni ed esuberanza su ogni canestro. Ne parlerò coi giocatori perchè non dobbiamo farci distrarre da queste esultanze, poi magari non rientriamo. Festeggeremo se e quando vinceremo qualcosa di importante. Il coast to coast di Pajola? L’ho celebrato come un gol, è vero…", le parole riportata da Bolognabasket.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 23:09