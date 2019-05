Djordjevic sa come affrontare il Brose Bamberg

Alla vigilia della gara contro il Brose Bamberg Djordjevic ha fatto il punto: "E' un onore essere a questa Final Four, è importante per noi ma ora bisogna cercare di arrivare in fondo".

Il coach ha già una strategia: "Dobbiamo affrontare questo impegno con determinazione ma anche con il sorriso sul volto, grande entusiasmo e il fuoco nel cuore. Manifestazioni come questa sono treni che non si sa mai quando ripassano, e vanno vissute con serenità e con questo stato d'animo".

Sugli avversari: "Affrontiamo una squadra che in Germania è ai vertici da tempo. Merito di una grande società, di una grande organizzazione e di grandi coaches. Hanno esperienza e fisicità, sarà una sfida intensa dal punto di vista fisico ed emotivo".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 16:59