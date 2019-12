Djordjevic sa cosa non ha funzionato

Sasha Djordjevic non ha usato troppi giri di parole per descrivere la confitta contro la Dinamo Sassari: "Noi ci siamo presentati senza il nostro miglior gioco, abbiamo iniziato la partita camminando, questo dipende dal nostro playmaker e dalle nostre guardie che devono dettare il ritmo".

"Non si può giocare da soli, Teodosic non sempre può vincere le partite, è una sconfitta che ci sta, nei momenti topici abbiamo regalato un tiro facile e un rimbalzo in difesa preso da loro che hanno favorito Sassari. Gaines ha sentito dolore ad un ginocchio, non è potuto rientrare e ci è mancato soprattutto in fase offensiva. Oggi abbiamo preferito Delia ad Hunter nelle rotazioni per limitare il gioco della Dinamo, i miei giocatori però non hanno difeso bene" le parole riportare da Bolognabasket.

Complimenti, poi, agli avversari: "Congratulazioni alla squadra di coach Pozzecco, ha giocato con molta più energia voglia e uomini in gara. Abbiamo perso con una squadra che è seconda in classifica, che palla in mano ha qualità eccezionale e crea, tutti i numeri dicono che hanno espresso un gioco di squadra".

SPORTAL.IT | 22-12-2019 20:15