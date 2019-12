Djordjevic si gode la partenza sprint

Il coach della Virtus Bologna Djordjevic parla così dopo la vittoria contro il Promitheas in EuroCup: "Una vittoria concreta e importante, soprattutto a livello difensivo con grande energia da parte di tutti. Patrasso giocava con scioltezza. Avremmo potuto evitare qualche palla persa nel secondo tempo, dobbiamo fare una pallacanestro più semplice senza strafare, ma siamo riusciti a vincere anche nonostante le tantissime triple che hanno messo a segno i nostri avversari e per me non è stata una sorpresa che siano arrivate da giocatori come Babb specialmente a inizio partita", sono le parole riportate da Bolognabasket.

"Se devo scegliere un giocatore dei nostri questa sera anche se sono contento della prestazione collettiva per lo sforzo e la serietà, dico Delìa che ci ha dato un grandissimo aiuto stasera ed è stato estremamente concreto. Ha una disponibilità esemplare, è un professionista super e non ha mai chiesto nulla, attende la sua chance. Mi godo anche la partenza 14-0, finalmente. È stata veramente ottima, forse la migliore vista in Eurocup fin qui. Siamo capaci di farlo anche noi. Teodosic fino a 5' dalla fine non aveva mai tirato dal campo? Legge le partite alla sua maniera. Non ho chiesto io, lui lo sa e capisce quello di cui ha bisogno la squadra. Stasera ha messo palloni e altruismo per passare la palla e mettere in gioco i compagni. Nell’ultima partita non l’avevamo fatto".

SPORTAL.IT | 11-12-2019 23:22