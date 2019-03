Djordjevic svela la chiave per sbancare Sassari

Il coach della Virtus Segafredo Aleksandar Djordjevic ha presentato in conferenza stampa il match contro Banco di Sardegna Sassari. "Sarà una trasferta tosta, su un campo caldo. Sassari è reduce dal successo su Trento, una partita giocata in maniera perfetta, dove la squadra ha dimostrato che sta recuperando gli automatismi richiesti dopo il cambio dell’allenatore. Pozzecco ha avuto il tempo di lavorare col gruppo, e sappiamo che ci aspetta un’altra partita nella quale dobbiamo rispondere sul piano fisico, e dobbiamo farlo al meglio".

Bologna è reduce dalla sconfitta in settimana contro il Nanterre 92: “Non possiamo fermarci a giocare solo trenta, trentadue minuti con la testa giusta e con il gioco giusto, ma ci servono quaranta minuti pieni, sapendo in ogni momento come giocare. Gli individualismi sono importanti soprattutto nelle responsabilità difensive: la difesa deve assolutamente migliorare, in primis sotto l’aspetto fisico, da questo dobbiamo assolutamente partire".

"Con questa certezza in testa, giochiamo a Sassari per cercare un’altra vittoria in campionato, fondamentale per il nostro cammino. Per me, lo sapete, ogni partita è la più importante della stagione, non ho letture diverse della situazione. Bisogna entrare in campo con un'energia fanatica, e mantenerla viva per quaranta minuti".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 14:50