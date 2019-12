Djordjevic: "Teodosic entusiasta, me lo godo"

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic parla dopo la vittoria sull'Acqua San Bernardo Cantù: "Non mi ricordo una partita con questa attenzione difensiva da parte della Virtus, quest’anno. E’ un dato positivo che mi dà tranquillità, abbiamo lavorato bene l’ultima settimana. L’abbiamo messa sul piano difensivo e fisico. Vittoria importante, il cammino continua senza grandi parole. Ora ci aspetta un’altra settimana di lavoro prima della prossima trasferta".

Il record 10-0: " Ce n’è un altro, questo non è record. Andiamo a giocare la prossima partita con l’intenzione di vincerla, contro una squadra importante, che oggi ha vinto in trasferta e sta crescendo. Dobbiamo essere consapevoli di quello che dovremo e potremo migliorare, con la giusta dose di umiltà. Fa sicuramente piacere, ma non possiamo fermarci qui. E’ solo l’inizio del campionato, c’è da pedalare tanto".

Teodosic: "Me l’aspettavo così? Me l’aspettavo meglio. Perché è partito con un problema, e sta cercando continuità fisica, e non è facile avendo tante partite ravvicinate. Lui ha saltato tutta la preparazione. Per voi magari è una scoperta, io sorrido e me lo godo. Lui ha sposato al 100% il progetto di Virtus Segafredo, secondo me nel momento giusto. E’ entusiasta di portare qualcosa di suo alla crescita della società, di mettere un suo “timbro”. E questo solo i grandi lo fanno. Dal punto di vista tecnico e fisico può migliorare ancora. Ci stiamo tutti abituando ad averlo".

SPORTAL.IT | 01-12-2019 23:25