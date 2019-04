Djordjevic vuole sfatare il tabù

Tempo di derby d’Emilia nella 27a giornata del campionato di basket. La Virtus Bologna sfida Reggio Emilia, in lotta per evitare la retrocessione.

Aleksandar Djordjevic è fiducioso: “La squadra si è allenata bene, vedremo che risposte darà in una partita così importante, ma avere recuperato il focus giusto mi fa stare tranquillo” le parole del tecnico serbo in conferenza stampa.

“So che da tanto la Virtus non vince a Reggio, ma è solo un dato statistico. A Reggio si gioca un basket ad alto livello, ma vogliamo vincere. La parola chiave è “insieme”. Insieme si vince, si perde, si lotta e si costruisce tutto. Ci giochiamo l’entrata nei playoff, ma è normale aver lasciato qualcosa in campionato per disputare una ottima Champions League”.

