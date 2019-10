Djordjevic vuole una Virtus "fanatica"

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic ha parlato alla vigilia della trasferta di Brescia: "E' una squadra che sta crescendo, e sta dimostrando ottime cose; la loro crescita passa soprattutto dagli italiani presenti nel Roster e che giocano in Nazionale: Laquintana, Abass, Sacchetti hanno qualità ed esperienza".

"Per la gara di domani occorrerà partire dalla difesa, una difesa fanatica, ultimamente sto utilizzando questo termine; la difesa da sola non basta, dovremo avere anche disciplina, disciplina nel gioco e durante le partita. Difesa fanatica e disciplina fanatica".

"Abbiamo analizzato la partita di Patrasso – ha continuato il capo tecnico – e abbiamo sfruttato questi 2 giorni a disposizione per migliorare e sistemare quello che non ha funzionato, inoltre stiamo lavorando per inserire giocatori come Teodosic e Delìa, che stanno recuperando la forma fisica".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 16:22