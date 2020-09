Djuric sventa una truffa grazie al pesce

Strana disavventura per Milan Djuric, nelle scorse ore vittima di un furto da parte di alcuni malviventi che gli hanno sottratto la carta di credito, usata per soddisfare esigenze personali… di natura ittica.

Sì, perché come riportato da ‘la Città’, i ladri hanno poi speso 3mila euro del conto in banca dell’attaccante bosniaco da un pescivendolo: l’ex Cesena si è accorto delle transazioni grazie ai numerosi sms informativi ricevuti ed è riuscito a bloccare la carta, telefonando alla banca per sospendere i pagamenti.

OMNISPORT | 15-09-2020 18:32