Doccia fredda per gli arbitri a Sassari. Multa per la Dinamo, per Varese e per Pistoia: così ha stabilito il Giudice Sportivo dopo le gare dell'ultima giornata nella serie A di basket.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammonizione per assenza di acqua calda nello spogliatoio degli arbitri.

ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

