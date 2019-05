Doccia gelata Napoli, la wag smentisce l'acquisto sui social

Il compagno è accostato da mesi al Napoli, da quando ha scelto proprio la città partenopea per una proposta di matrimonio da fiaba alla futura moglie. Sabrina Merlos, però, non ne può più di leggere ogni giorno scoop veri o presunti legati al trasferimento in maglia azzurra del suo Jordan Veretout dalla Fiorentina alla squadra di Ancelotti. Una notizia, in particolare, ha scatenato la sua feroce reazione sui social.

Lo sfogo – Lady Veretout ha pubblicato una story su Instagram in cui ha commentato con acredine un’indiscrezione giornalistica secondo cui avrebbe visionato l’appartamento napoletano di Mario Rui, a sua volta in partenza verso altri lidi, che potrebbe diventare la nuova casa della famiglia Veretout dopo il trasferimento in riva al Golfo. “Mio Dio, sono in vacanza”, il commento infastidito della wag, al mare con tutta la famiglia a Pula, in Sardegna. “Informatevi meglio la prossima volta anziché andare a raccontare qualsiasi cosa”.

Le reazioni – Insomma niente acquisto, almeno per ora. Le voci legate al possibile passaggio al Napoli, peraltro, avevano scatenato la rabbia dei tifosi viola, con tanto di fischi e insulti al momento della sostituzione durante la gara col Genoa. Anche sul profilo social di Sabrina Merlos c’è chi continua a postare commenti irriferibili legati all’eventuale trasferimento di Veretout al Napoli. Tiepidi, invece, gli entusiasmi dei sostenitori partenopei: “Napoli vi aspetta”, si legge tra i commenti insieme a qualche cuoricino azzurro. Non certo un bagno di entusiasmo.

SPORTEVAI | 29-05-2019 10:16