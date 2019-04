Dodici squalificati in serie A

Stop per dodici calciatori in serie A.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ZAZA Simone (Torino): per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BIRASCHI Davide (Genoa): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

PELLEGRINI Luca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARES Mohamed Salim (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PANDEV Goran (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 16-04-2019 13:33