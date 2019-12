Dodici squalificati in serie A

Sono state rese note le decisioni del Guidice sportivo in riferimento alle gare disputate tra venerdì e domenica.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE E AMMENDA DI € 12.000,00

PANDEV Goran (Genoa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE E AMMONIZIONE

MAKSIMOVIC Nikola (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un Assistente frasi irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

AGUDELO ARDILA Kevin Andres (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KURTIC Jasmin (Spal): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCIONI Fabio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 10-12-2019 13:41