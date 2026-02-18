Doha, Sinner e Alcaraz non bastano: il clamoroso flop del torneo che imbarazza l’ATP. Dramma Badosa a Dubai

Il match tra il francese Humbert e l’ungherese Marozsan si è giocato di fronte a 10 spettatori o poco più, la presenza di Sinner e Alcaraz non basta a scatenare l’entusiasmo

L’ATP sta cercando di spostare sempre di più il mondo del tennis verso il Medio Oriente ma non sempre i risultati sono incoraggianti. Il torneo di Doha è riuscito ad accaparrarsi la presenza dei primi due tennisti della classifica, Alcaraz e Sinner, ma la passione per il tennis non sembra essere esplosa almeno non per il torneo qatarino nella sua interezza.

Humbert-Marozsan: solo pochi spettatori

L’esempio più evidente di una mancanza di interesse arriva dal match tra il francese Ugo Humbert e l’ungherese Fabian Marozsan, il match dei 16esimi di finale vinto dal magiaro in poco più di un’ora di gioco infatti si è giocato di fronte a pochissimi spettatori. I giornalisti francesi presenti all’incontro hanno parlato di “10 spettatori” e di un clima surreale soprattutto dato il grande sforzo degli organizzatori. Doha ha fatto da poco il suo ingresso nel circuito principale e lo sforzo anche economico compiuto per convincere Sinner e Alcaraz sembra non stia bastando ad accendere la passione del Qatar per il mondo del tennis.

L’ATP sotto accusa

Negli ultimi anni l’ATP ha spostato sempre di più la sua attenzione verso il Medio Oriente: Qatar, Emirati Arabi e soprattutto Arabia Saudita stanno facendo investimenti importanti nel mondo del tennis. Lo scorso anno il circuito maschile ha annunciato l’inserimento anche di un nuovo Masters 1000 che si giocherà in Arabia a partire dal 2028 e che si va ad aggiungere ai 9 già esistenti. Una scelta che ha fatto discutere perché per far posto al torneo arabo, alcuni tornei minori dovranno cedere il passo. A essere a rischio è soprattutto quello che viene chiamato il “Golden Swing”, una serie di tornei che si giocano in Sud America sulla terra rossa proprio in questo periodo dell’anno. A Buenos Aires (vittoria di Cerundolo contro Darderi in finale), la passione del pubblico argentino è stata travolgente con gli spalti sempre pieni nel corso del torneo.

Il dramma Badosa a Dubai

Mentre è in corso il torneo di Doha al maschile, si gioca anche quello di Dubai al femminile. Nella giornata di ieri l’Italia ha registrato l’uscita di scena di Jasmine Paolini, ma la brutta notizia è rappresentato dall’ennesimo ritiro per problemi fisici della spagnola Paula Badosa. La tennista iberica è alle prese ormai da tempo con una serie di infortuni che non le permettono di essere in campo con continuità e negli Emirati Arabi è arrivato l’ennesimo ritiro accompagnato anche da critiche feroci sui social.

Critiche a cui Paula ha voluto rispondere per le rime: “Non avete idea di come sia vivere con degli infortuni cronici e scegliere comunque di andare avanti. Svegliarsi ogni giorno senza sapere come reagirà il tuo corpo, cercare soluzione e lottare per qualcosa che ami e a cui sei completamente dedicato anche quando è estremamente complicato. Sono la prima a soffrire e ad avere incubi infiniti alla ricerca di soluzioni. Ma scendere in campo ne vale sempre la pena. Se non vi piace quello che sto passando, non seguitimi. Non mi ritirerò, quindi continuerete a vedermi e se non vi piace cambiate canale”.