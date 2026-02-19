Doha, il ritorno di Rune: la reazione al messaggio di Sinner e l’annuncio sull’infortunio che fa sperare i fan

A quattro mesi dalla rottura del tendine d'Achille, Holger è volato in Qatar per assistere agli incontri di Alcaraz e Sinner. Jannik emoziona: "Manchi a tutti noi"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il ritorno di Rune. Non in campo, ma sugli spalti. Ed è senza dubbio un segnale molto positivo, quello lanciato dal tennista danese che è fermo da ottobre a causa della rottura del tendine d’Achille. Holger ha presenziato agli incontri di Alcaraz e Sinner e proprio da Jannik ha ricevuto un toccante messaggio.

Doha, Holger Rune è tornato

Nonostante l’ormai lunga inattività in seguito al terribile infortunio subito nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert, Rune occupa ancora la 18esima posizione del ranking ATP. Ci vorrà ancora del tempo prima di rivedere in azione il 22enne talento danese che ambiva a rendere la vita impossibile ad Alcaraz e Sinner, ma la sua presenza in Qatar ha senza dubbio rinfrancato i tifosi.

Holger ha assistito sia al successo di Carlos ai danni di Valentin Royer sia a quello di Sinner, che si è imposto in due set su Alexei Popyrin. Le telecamere hanno catturato la reazione dello spagnolo quando si è accorto del collega sugli spalti: pollice all’insù e abbraccio a distanza. Come dire: torna presto, ti aspettiamo.

Il messaggio di Sinner e la reazione di Holger

Sono già trascorsi quattro mesi da quel maledetto infortunio che sollevò un polverone, perché arrivato nel bel mezzo delle critiche feroci di molti tennisti per un calendario che non concede tregua. E Sinner si è reso protagonista di uno splendido gesto nei confronti di Rune, al quale ha dedicato un video emozionante.

“È bello vederti guardare un po’ di tennis dal vivo. Spero davvero che possa riprenderti presto. Manchi a tutti noi. Spero di rivederti presto nel tour, te lo auguro di cuore”. Holger ha ringraziato Jannik con l’emoji delle mani giunti. E anche Aneke Rune, mamma e manager del tennista classe 2003, si è unita al figlio commentando con un cuore.

L’annuncio che fa sperare i fan

La domanda che tutti gli appassionati di tennis si pongono è quando potrà tornare in campo. Al momento è difficile sbilanciarsi sui tempi per via della gravità di un infortunio da cui non è così semplice recuperare. Ma l’ex numero 4 al mondo sta lavorando sodo per bruciare le tappe e riprendere quanto prima l’attività.

L’ultimo aggiornamento social lascia ben sperare: “Sono appena entrato nella 17a settimana di riabilitazione e ho fatto i miei primi piccoli salti. Sto progredendo molto bene, passo dopo passo. Poco prima di Natale riuscivo a malapena a camminare, quindi i progressi sono estremamente soddisfacenti per me”. E aggiunge: “Posso iniziare a vedere la fine di questo infortunio. E non solo a sognarlo. Ci sono ancora settimane e settimane di duro lavoro davanti a me, e lo affronto mantenendo alto il morale”.