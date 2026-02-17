Doha, Sinner va a pesca con Alcaraz e trova Popyrin: Jannik attaccato in Francia, svelato il "punto debole"

L'italiano, lo spagnolo, Medvedev e Rublev protagonisti in barca prima degli ottavi di finale: per l'azzurro c'è l'insidioso australiano. E intanto arrivano punture da Parigi.

Cosa ci fanno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e altri due big del circuito mondiale su una barca nel Golfo Persico? Semplice: pescano. I due dominatori della classifica ATP, Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono stati invitati a una spedizione di pesca nelle acque al largo di Doha dagli organizzatori dell’ATP 500, il ricchissimo torneo qatariota che ambisce a diventare un Masters 1000 e che, nel frattempo, elargisce ai campioni che vi prendono parte un cachet da Slam. Nel “pacchetto” dei benefit, evidentemente, rientra pure la “passeggiata” sul mare, che ha consentito a Jannik, Carlos e altri due campioni di cimentarsi con esche e canne da pesca.

Sinner in barca con Alcaraz, Medvedev e Rublev

Come documentato in un video che in breve ha fatto il giro dei social, Sinner è riuscito a far bella figura anche in questo campo. Come confessato dal campione altoatesino, per lui si trattava della prima volta da pescatore: eppure, è riuscito a tirar su dal fondo del mare un bel pesce bello grosso. Il primo a riuscire nell’intento, per la verità, è stato Medvedev. Poi è stata la volta di Jannik, quindi di Alcaraz. Ultimo della serie Rublev, che ha trovato anche il modo di scherzarci su, fingendo che la preda fosse tanto grossa, scatenata e “indomabile” da non riuscire a tenerla ferma. Insomma, risate e sorrisi a volontà.

Doha, Sinner-Popyrin: orario e dove vederlo in tv

A Doha Sinner ha “pescato” anche il suo prossimo avversario, Alexei Popyrin, australiano di origini russe che occupa la 53ma posizione del ranking ATP che in carriera ha già battuto l’italiano: 7-6 6-2 al Masters 1000 di Madrid del 2021. L’ultimo precedente, però, ha premiato Sinner: 6-3 6-2 6-2 agli ultimi US Open. Il match è in programma alle 17.30 italiane di mercoledì 18 febbraio, come al solito in pay-tv su Sky con la possibilità, per gli abbonati, di usufruire della diretta streaming sull’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per i titolari di abbonamento. A seguire il match di Carlos Alcaraz contro il francese Valentin Royer.

Il punto debole di Jannik? Lo svela un reporter

A proposito di francesi, un giornalista transalpino – Benoit Maylin – nel corso della trasmissione San Filet su Winamax ha svelato quello che a suo dire è il “punto debole” di Sinner. Un attacco in piena regola, ma più che dettagliato. “Sono sicuro che il ko contro Djokovic abbia fatto molto male a Sinner, lo aveva battuto cinque volte, era a nove set consecutivi vinti contro di lui. Tutti si aspettavano di vederlo in finale in Australia contro Alcaraz. Ho molte domande su Sinner, sulla sua capacità di resistere in partite di oltre quattro ore o di cinque set. Tra le leggende, è quello con la percentuale peggiore. Trovo Sinner fragile. Pensate a quel virus a Cincinnati, alla strana finale degli US Open, i crampi e il tetto a Melbourne“.