Doku lascia il Mondiale per la nascita del figlio, la giornalista de L’Équipe France Perron attacca: “Padri inutili”. È bufera

Dopo le frasi durissime utilizzate per commentare la scelta dell'esterno belga, la giornalista francese già criticata durante le Olimpiadi è nuovamente finita nella bufera

Scoppia il caso Doku in Francia. L’esterno offensivo del City impegnato con il Belgio al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è, infatti, stato costretto a incassare le pesanti accuse della giornalista de L’Equipe, France Pierron. A far sbottare la presentatrice francese è la decisione di Doku di abbandonare il ritiro per assistere alla nascita del suo primo figlio. Frasi choc che hanno scatenato non poche polemiche e costretto la presentatrice a scusarsi pubblicamente. Scuse che, però, al momento non sembrano aver messo a posto le cose.

La scelta di Doku

Jérémy Doku potrebbe chiudere anticipatamente la propria avventura ai Mondiali 2026. Indipendentemente dal cammino del Belgio, l’attaccante del Manchester City a inizio luglio potrebbe, infatti, trovarsi in agenda un appuntamento a cui ha già scelto di non mancare assolutamente, anche se questo vorrebbe dire finire prima del dovuto la Coppa del Mondo.

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Nelle prossime settimane, infatti, la compagna dell’esterno belga, Shireen, potrebbe dare alla luce il loro primo figlio. La scelta però, a quanto pare, non ha incontrato la comprensione della giornalista francese, France Pierron, che nel corso della trasmissione L’Équipe de choc si è scagliata in modo a dir poco animato contro il belga.

Situazione in divenire

“Nessun padre vorrebbe perdersi un evento del genere. Stiamo valutando la situazione con federazione per capire che cosa si può fare”, ha dichiarato qualche giorno fa il giocatore del City al sito Dhnet rivelando la propria scelta. Di tutta risposta, Pierron ha sentenziato: “Partecipare a un Mondiale è un’opportunità unica. Ci sono centinaia di calciatori che vorrebbero essere al suo posto e potrebbe non accaderti più. È davvero un momento speciale, un sogno d’infanzia che si avvera”.

L’attacco di France Pierron e la risposta piccata in studio

La giornalista ha poi calcato la mano: “Lasciare tutto per andare ad assiste alla nascita di tuo figlio, che è un momento anche disgustoso. Scusatemi, ma il papà in quei momenti è secondario, è inutile”. Una frase molto dura che ha scatenato la reazione immediata in studio dell’ex puglie Brahim Asloum, schieratosi dalla parte di Doku: “Che cosa intendi dire, che siamo inutili? No, non sai niente”. “Ecco la mano! Scatta una foto! Stop!”, lo ha incalzato in modo ironico la Pierron, zittita da Asloum: “Chi sta incoraggiando tutto questo? Un bambino è tutta la vita! Sì potresti vincere una Coppa del Mondo, ma anche perderla! Quello non puoi perderlo”.

Pierron sotto accusa

Inevitabile l’ondata di polemiche su Pierron, che già nel 2024 prima delle Olimpiadi aveva fatto discutere per aver criticato le atlete e gli atleti che avevano scelto di rinunciare per dedicarsi alla famiglia. “Credo che tu possa separarti per una settimana dal tuo neonato e figlio”, aveva sentenziato in quell’occasione. Dopo le esternazioni su Doku, anche i colleghi hanno scelto di palesare le proprie perplessità. Ci ha pensato, per esempio, la giornalista sportiva Clémentine Sarlat che ha ricordato: “France Pierron, siamo nel 2026 e non è possibile sentire questo tipo di discorsi. Lottiamo ogni giorno perché la paternità venga valorizzata e che i padri vengano davvero coinvolti”.

Le scuse poco riuscite di Pierron

A stretto giro di boa, la giornalista del L’Equipe ha provato a rimediare con un post di scuse su X: “Di fronte alle numerosissime reazioni, desidero apportare alcune precisazioni. In quel contesto ho espresso un’opinione personale, nell’ambito di uno scambio dialettico. Queste affermazioni impegnano solo me e non riflettono in alcun modo una posizione collettiva”.

“Comprendo – prosegue il post – che abbiano potuto sconvolgere, ferire o offendere alcuni di voi, e me ne dispiace. La mia intenzione non è mai stata quella di minimizzare il posto o il ruolo dei padri accanto alla loro compagna e al loro figlio”. Come spesso accade, leggendo i commenti degli utenti, la toppa pare essere peggio del buco.