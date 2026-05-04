Doku salva il Manchester City al 97': rabbia Donnarumma contro l'arbitro Oliver, e l'Arsenal ora può sognare

La squadra di Guardiola pareggia 3-3 allo scadere in casa dell'Everton, i gunners restano a +5 con una partita in più a tre giornate dal termine. Vibranti proteste del portiere contro il direttore di gara che fece già infuriare Buffon

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L’Arsenal è maestra nel complicarsi la vita da sola, tant’è che quando non l’ha fatto, le hanno dedicato un libro e un film. Chiedere a Nick Hornby ed ai tanti appassionati tifosi dei gunners.

Il Manchester City rallenta

Questa volta la squadra di Arteta, alla vigilia della semifinale che potrebbe aprirle le porte della finale di Champions League, potrebbe aver trova due alleati insperati: il primo è l’Everton, il secondo è il Manchester City. Perché la squadra di Guardiola ha pareggiato 3-3 in casa dei toffees il monday night di oggi, rimanendo a -5 dalla capolista con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace il 13 maggio.

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Arsenal-City, corsa al titolo

A quel punto i punti di distacco potrebbero (condizionale d’obbligo) essere ridotti a due, con nove punti ancora in palio. Tanto ancora da giocare, e tante partite tutt’altro che semplici. L’Arsenal dovrà far visita ad un West Ham che ha un disperato bisogno di punti per salvarsi, poi riceverà il già retrocesso Burnley, infine trasferta in casa del Crystal Palace che a quel punto dovrebbe essere aritmeticamente salvo.

Tutto nelle mani dei Gunners

Il Manchester City alla 36esima riceverà il sorprendente Brentford, in corsa per un posto in Europa, successivamente trasferta in casa del Bournemouth a sua volta in odore di piazzamento europeo. Infine, chiusura in casa contro il tutt’altro che malleabile Aston Villa. La corsa per la Premier League è ora tutta nelle mani dei Gunners, alla ricerca di un titolo che manca all’Emirates dal 2004.

City, furia Donnarumma contro Oliver

Una partita che si è svolta alla presenze di un tifoso di lusso del City come Noel Gallagher. Un gol di Doku al 97′ ha evitato la sconfitta della squadra di Guardiola, al termine di una partita in cui è successo veramente di tutto. City in vantaggio a fine primo tempo con il gol di Doku al 43′, ma nella ripresa l’Everton rimonta: gol di Barry al 68′, sorpasso di O’Brien al 73′. Nell’occasione, vistose proteste di Donnarumma, che si inginocchia davanti all’arbitro Oliver (che notoriamente ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore quando ha a che fare con i portieri italiani).

Ci pensano Haaland e Doku

Nell’occasione l’uscita del portiere italiano è ostacolata da un calciatore dell’Everton, che però era stato a sua volta spinto da un difensore del City. Gol convalidato, prima del 3-1 di Barry all’81’. Nel finale la rimonta citizen: 3-2 firmato Haaland all’83’ (gol numero 25 in campionato per il norvegese) e insperato pareggio ancora di Doku nel finale.