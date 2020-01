Domanda Pellegatti fa il plebiscito tra i tifosi del Milan

Una piccola rivoluzione. Il Milan ha cambiato tanto nel mercato di gennaio e se la punta di diamante resta l’arrivo di Ibrahimovic sono state numerose anche le altre mosse in uscita (soprattutto, da Suso a Piatek) come in entrata come gli ultimi due arrivi annunciati.

IL BILANCIO – Come ne esce il club rossonero da questa girandola di trattative? Se lo chiede anche Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel, sul suo canale Youtube, fa il punto della situazione.

L’INTERVENTO – Pellegatti parla dei due nuovi e dice: “Alexis Saaelemaekers può giocare a destra, è una punta anche se non segna molto e per me potrebbe giocare anche come terzino, potrebbe essere il sostituto di Suso o giocare nel 3-5-2. Costa 7 milioni come Robinson, statunitense nato nell’Everton: si parla di un giocatore con le caratterische di Theo Hernandez. Ora mi chiedo e vi chiedo: siamo più forti o più deboli dopo questa sessione di mercato?”.

LE RISPOSTE – Fioccano i commenti: “A vedere l’ultimo Suso e l’ultimo Piatek, pure Crisantemi e Speroni ci avrebbero rinforzato” o anche: “Dal punto di vista tecnico piu’ debole, ma dal punto di vista mentale molto piu’ forte”.

TUTTI D’ACCORDO – La stragrande maggioranza dei tifosi alza il pollice su dopo quste mosse: “Meglio 7 milioni per due giovani che 20 o 30 spesi in passato per i vari Rodriguez, Kessie eccetera, finalmente al Milan i soldi vengono spesi con parsimonia, se esplodessero tutti tanto di guadagnato” oppure: “Rimaniamo “in pari” sul piano tecnico,ma sicuramente vincitori dal punto di vista economico/finanziario”.

ENTUSIASTI – C’è chi scrive: “Da giugno ad oggi sono partiti 15!!! giocatori, ritengo che finalmente si veda un progetto di squadra (molto poi dipenderà se si andrà avanti con Pioli ) a giugno, partiranno Biglia e probabilmente Bonaventura, serviranno 3/4 innesti” o anche: “Piú forti perché abbiamo cambiato modulo, interpreti e inerzia. Purtroppo piú deboli in termini di panchina, esperienza”.

SCETTICI – C’è anche il partito degli scettici: “Giocatori di 20 e 22 anni. Mai giocato in Italia. Prima che si adattano al nostro gioco ci vorranno almeno 2/3 mesi. Li vedremo il prossimo anno” e infine: “Ma cosa ce ne facciamo di una punta che non segna? Ci siamo appena liberati di quello e ne andiamo a prendere un altro? Per il centrocampo, invece, avrei tenuto Bakayoko“.

SPORTEVAI | 31-01-2020 11:35