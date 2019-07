Domani Conte in conferenza: le 5 domande che tutti si aspettano

Certi momenti rimangono scolpiti nella memoria dei tifosi. Non soltanto momenti legati al rettangolo verde, ma anche quelli dove i protagonisti del mondo del pallone si ritrovano davanti a microfoni e telecamere. José Mourinho era un maestro nel regalare perle in conferenza stampa, rendendo tutto molto più interessante, e adesso un altro allenatore nerazzurro si prepara ad affrontarne una che potrebbe essere ad effetto. Antonio Conte parlerà domani per la prima volta in veste ufficiale da nuovo tecnico dell’Inter e oltre alle inevitabili domande di mercato (l’eventuale partenza di Icardi, l’affare Lukaku che si complica, i nomi nuovi per il centrocampo) potrebbero anche arrivarne alcune scomode. Ecco cinque domande a cui potrebbe far fatica a rispondere.

1) Sappiamo che l’Inter l’ha cercata con insistenza, ma è vero che anche la Juventus ha pensato a lei per il dopo Allegri per poi ripiegare su Maurizio Sarri?

2) Le sfide andate in scena fra la Juventus e l’Inter spesso sono state memorabili e sono rimaste nella storia. Lei ne ha giocata una molto discussa, quella del 1998. Alla luce di questo, pensa che il famoso rigore per il fallo di Iuliano su Ronaldo ci fosse?

3) Una delle questioni che ancora viene discussa sui media è legata alla sua ex-società: per fare chiarezza, secondo lei quanti sono gli scudetti della Juventus?

4) Molti interisti hanno storto il naso quando hanno saputo che sarebbe stato il nuovo allenatore. Che accoglienza si aspetta da San Siro e soprattutto che accoglienza si aspetta allo Juventus Stadium?

5) Una delle date storiche di questo duello atavico è il 5 maggio 2001. Che significato assume per lei adesso quella data?

SPORTEVAI | 06-07-2019 12:21