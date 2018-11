Domani la Panchina d'oro: Vincerà Allegri o Sarri?

Il duello in campionato quest’anno non c’è, perchè uno dei due se n’è volato a Londra per cercare nuovi stimoli e magari anche quelle vittorie che in Italia gli sono sfuggite, ma la sfida tra Allegri e Sarri si ripropone ora per la Panchina d’oro, che si assegna domani a Coverciano. Negli ultimi anni hanno vinto sempre loro: Allegri e Sarri, 2 volte il tecnico bianconero (che però vinse anche nel 2009 col Cagliari e centrò anche la panchina d’argento col Sassuolo) e una l’attuale tecnico del Chelsea per quanto fatto nella sua prima stagione al Napoli. E sono ancora loro due i grandi favoriti per l’edizione del 2018. Un nuovo modo di riproporre l’eterno duello: megliio vincere o dare spettacolo? Il campionato l’anno scorso l’ha vinto la Juve di Allegri ma è stato il Napoli di Sarri a riscuotere più consensi sotto l’aspetto estetico. Come sempre a votare saranno gli allenatori. L’anno scorso fu quasi un plebiscito: Allegri stravinse con 19 voti, precedendo Gasperini (11 voti) e Sarri (solo 7).

GLI OUTSIDER – Quest’anno è difficile pensare ad un terzo incomodo (Spalletti? Simone Inzaghi?) ma per la vittoria finale sicuramente se la giocheranno quei due. La 27esima edizione della Panchina d’oro tra l’altro chiuderà le celebrazioni per i 120 anni della Figc. Nel rinnovato Auditorium di Coverciano gli allenatori premieranno i loro colleghi di Serie A, B, C, calcio femminile e calcio a cinque per la stagione 2017-18. Gli allenatori parteciperanno anche al consueto corso di aggiornamento alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del presidente del Settore Tecnico Gianni Rivera. A parlare in un simposio tecnico (diretta su RaiSport+HD a partire dalle ore 10.30), davanti alla platea composta dai tecnici di Serie A, Serie B e Serie C, interverranno alcuni tra gli allenatori che, negli ultimi anni, hanno portato alla ribalta il nome della scuola di Coverciano anche oltre i confini italiani: il Ct Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Massimo Carrera, Antonio Conte, Gianni De Biasi e Claudio Ranieri. Moderatori del dibattito saranno il direttore della Scuola Allenatori e presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri, e il giornalista Rai Alberto Rimedio.

SPORTEVAI | 11-11-2018 14:00