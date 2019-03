Domenech: "Higuain doveva giocare nella Francia"

L'ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech in un'intervista a L'Equipe svela un retroscena su Gonzalo Higuain, che negli scorsi giorni ha amaramente lasciato la Nazionale argentina. "Tutto quello che doveva fare era venire a giocare con la Francia", ha dichiarato l'ex ct, che nel 2006, dopo la sconfitta in finale contro l'Italia, aveva contattato il Pipita chiedendogli di accettare la convocazione dei Blues. L'ex Napoli è infatti nato a Brest, in Francia.

"Non ho mai avuto la possibilità di parlargli di persona, ma mi chiedo se gli sia mai venuto o meno questo rimorso. Con il suo enorme potenziale sarebbe stato molto utile sia all'Europeo del 2008 che al Mondiale del 2010".

Higuain lascia l'albiceleste dopo 75 partite giocatre, 31 reti e tre finali perse tra il Mondiale 2014 e le Coppe America 2015-2016. "Dopo averci pensato a lungo, credo che il ciclo con la maglia del mio paese sia arrivato alla conclusione. Ho preso questa decisione per l’allegria di molti ma non proprio di tutti. La mia avventura è finita, proprio come si è conclusa anche quella di alcuni miei vecchi compagni. Penso che adesso in tanti saranno contenti. Qualcuno può smettere di preoccuparsi, pensando solo a chi vestirà la maglia della Nazionale. Ho già parlato con il ct Scaloni, gli ho spiegato le mie ragioni: con l'Argentina penso di avere fatto buone come, sono convinto di non avere fallito. Ho giocato ai Mondiali, ho perso finali, in tanti mi hanno criticato: si parla più dei gol che ho sbagliato che di quelli realizzati, ma io sono a posto con la coscienza, perché so di avere dato tutto per la maglia dell'Argentina", le sue parole d'addio.

Pochi mesi fa aveva confessato il suo malessere per le critiche: "Ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarti ma io non gioco al calcio per piacere a tutti sono stato male in passato per gli errori nelle finali ma guardo avanti. Vedere mia mamma stare male mi uccide, non se lo merita dopo tutti i sacrifici fatti per me".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 13:15