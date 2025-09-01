Domenica Sportiva, Adani: "Mercato Inter inspiegabile, Chivu era d'accordo?". Panatta pizzica Graziani

L'ex difensore critica le mosse di Marotta, dalla rinuncia a Lookman all'assenza di un altro difensore, poi elogia il lavoro di Conte a Napoli

I siparietti divertenti tra Panatta e Graziani saranno un leit-motiv di questa nuova Domenica Sportiva, ci si può scommettere. Anche nella puntata di ieri (che ha raggiunto il 10% di share di share su RAI 2) l’ex tennista e l’ex bomber, accomunati dal tifo per la Roma, si sono divertiti con reciproche battute. Ospite speciale in collegamento c’era anche Buffon, che ha detto la sua sul caso-Donnarumma, mentre Adani si è scatenato nel commentare il mercato dell’Inter.

Buffon sull’addio di Donnarumma al Psg

Il capo delegazione della Nazionale di calcio spiega di essere più felice oggi che quando giocava (“anche se ero più vivo e stimolato quando giocavo”) ed ha parlato anche dell’addio di Donnarumma al Psg. Il portiere si è accordato col City soltanto oggi (nell’ultimo giorno di mercato) e dopo essere stato anche bistrattato da Luis Enrique: “Sulle modalità di trattamento non mi esprimo, ma per un portiere che ha contribuito da protagonista alla vittoria di una Champions League forse andava gestita in modo diverso, ma non entro nel merito della questione non conoscendola. Per noi non c’è nessun problema, è un punto di riferimento”.

L’ex portiere poi lancia un endorsment per la Saudi League: “Fino a poco fa si diceva che i giocatori andavano solo a svernare in Arabia, ora in Arabia ci sono giocatori forti che tolgono qualità al campionato europeo; il loro è un campionato di grande livello”

Graziani scherza sul figlio di Buffon

Chiude poi Graziani che scherza e chiede a Buffon in collegamento: “Che effetto ti ha fatto vedere lo scambio di maglia tra tuo figlio, Luis Thomas Buffon, con Dybala, dopo Roma-Pisa?” Ha sorriso Buffon che poi ha svelato: “Mi ha fatto più effetto vederlo in squadra con Cuadrado. A fine partita gli ho detto che la collezione di maglie è da grande giocatore, se farà anche qualche minuto sarà più credibile (ride, ndr). È un modo per stimolarlo. I ragazzi hanno una grande opportunità e non devono perdere tempo”.

Le parole di Graziani diventano un assist per Panatta: “Buffon è ancora giovane, non come Ciccio Graziani che ha avuto un tracollo”. Ciccio replica: “Ma mettetevi gli occhiali, ho giocato ancora a calcetto ieri pensate un po’…”. Panatta non molla: “Hai fatto ancora quel gol casuale di testa come col Camerun ai Mondiali o hai sbagliato il rigore come col Liverpool?”. Secca la replica dell’ex attaccante: “I rigori non li sbaglia chi non li tira”.

Adani smonta il mercato nerazzurro

Il pezzo forte è lo sfogo di Adani sul mercato dell’Inter: “L’Inter doveva intervenire dietro e non l’ha fatto, non ha giocatori da uno contro uno, capaci di dribblare e questo problema ce l’ha da sempre, non a caso ha cercato Lookman”. Interviene in scivolata Panatta: “All’Inter serve Politano!”. Adani insiste: “Giochi in un modo diverso, è diverso il tipo di giocatore rispetto alla richiesta dell’Inter. L’Inter lì ha preso Luis Henrique che ancora non è stato utilizzato. Politano è l’ala migliore in Italia, ma il giocatore che aveva scelto l’Inter era Lookman. Era Lookman”.

Adani insiste: “Ha preso gente forte ma io il mercato non l’ho capito! E vorrei sapere una cosa. Il mercato dell’Inter non è stato spiegato e compreso dai tifosi: cerchi un giocatore, ne arriva un altro. Sei su nn difensore, che va al Liverpool, e non ne è ancora arrivato un altro. Se io cerco Lookman e arriva una mezzala, sono su un difensore forte e poi ne cerco un altro che non è ancora arrivato ma sarebbe stato già utile. Serve qualcosa, poi non arriva nessuno, poi siamo a posto così, poi cerco una punta e ripiego su una mezzala. Quanto Chivu era in sintonia con la società sul mercato, sui giocatori presi e non presi?”

L’elogio di Conte

Infine l’ex difensore parla del Napoli: “Un allenatore come Conte vale tra i 15-18 punti. Ti dà quel 20% per vincere il campionato o al massimo arrivare quinto. Quindi penso che valga, tipo come ieri in una partita difficile. A 15 minuti dalla fine lui toglie il calciatore col pedigree più di valore del nostro campionato che è De Bruyne e mette Lang, che è un giocatore che non è ancora pronto ma che si fa trovare pronto. Il sostituto di Lukaku è Lucca, che non ancora all’altezza di sostituire il belga, infatti è arrivato Hojlund. A dieci minuti dalla fine toglie anche Lucca per far debuttare Ambrosino in Serie A e vince la partita con questi cambi. Questo è Antonio Conte. Ecco perchè quando descriviamo il Napoli, anche se non gioca bene ed ha qualche occasione e la spreca e arrivare al 95′ per vincere, per me sono tutti Antonio Conte il giovane, il vecchio, l’infortunato, il magazziniere, il tifoso. Ormai Antonio Conte ha talmente catalizzato tutto che c’è tempo anche se mancano 10 secondi”.