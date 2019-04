Domenicali: "Abbiamo un gran pilota"

L'amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali ha applaudito il team per il buon avvio di Mondiale e la leadership di Andrea Dovizioso: "Pensare di avere una casa italiana che è in lotta per il podio e per la vittoria in tutte le gare, credo che sia una cosa bella per tutti gli italiani".

Marquez resta il favorito ma Dovizioso ci crede: "Credo che Marc, che è il campione del mondo, mantenga un pronostico. Nel senso che quello che ha dimostrato di poter fare negli ultimi anni è straordinario. Diciamo che riparte un po' da zero, come se ci fosse stata la Safety Car. Il favorito del pronostico è sempre Marc, ma è vero che noi abbiamo una gran moto ed un gran pilota".

Sullo spoiler ora copiato da tutti: "Credo che la Ducati in qualche modo stia dimostrando in qualche modo che all'interno di un regolamento si possono trovare delle soluzioni tecniche che non venivano utilizzate prima e che migliorano le prestazioni delle moto".

SPORTAL.IT | 22-04-2019 11:12