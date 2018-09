Domenicali giustifica l'addio a Lorenzo

Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, con la 'Gazzetta dello Sport' ha parlato dell'addio a Jorge Lorenzo.

"Ogni cosa ha il suo tempo – ha raccontato -. Non credo ci sia stato niente di sbagliato. Avevamo tutti alcune informazioni in mano, sia noi sia Jorge, e ognuno ha preso le sue decisioni. Dal punto di vista sportivo è un peccato, però noi siamo molto contenti dell’assetto futuro. Pensiamo che Dovi abbia un grande potenziale e che Petrucci potrà contribuire a far sì che Dovi alla fine dell’anno abbia tanti tanti punti. Poi, Jorge è un pilota molto gentile, cortese, è veramente un bravo ragazzo e mi spiace molto che le cose siano andate così per pochissimo tempo. Terremo un pezzetto per uno. E nessuno sa cosa accadrà nel futuro".

"La Ducati è migliorata progressivamente in tutti gli aspetti, con Lorenzo ci siamo trovati a metà strada. Dovi già la guidava molto bene l’anno scorso, Jorge ha fatto un passo verso di noi, sfruttando le sue caratteristiche e interpretando la moto in un modo che gli permette di trarre grande beneficio: lo vediamo da quanto frena forte, come entra in curva deciso, stretto" ha aggiunto Domenicali.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 12:50