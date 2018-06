Domenicali: "Lorenzo? Mancavano indicazioni chiare"

L'amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, in una nota ha ringraziato Jorge Lorenzo dopo l'ufficializzazione del suo passaggio alla Honda dal 2019.

"Jorge è un grande campione, anche se da un pilota del suo valore ci saremmo aspettati la capacità di fornire in tempi più rapidi indicazioni chiare e precise ai nostri tecnici per migliorare il suo feeling con la nostra moto".

Ringraziamo Lorenzo per l'impegno profuso come pilota Ducati e in particolare per l'eccezionale vittoria di domenica scorsa al Mugello. quindi mi auguro che possa non solo ottenere altre vittorie nelle restanti gare della stagione ma addirittura lottare per il titolo mondiale insieme al suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, adesso che finalmente riesce a sfruttare tutto il potenziale della nostra Desmosedici".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 12:20