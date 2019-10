"Mi risulta che Stefano Domenicali non abbia dato la disponibilità: è ormai ufficiale".

E' questa la risposta del ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, a chi gli ha chiesto se lo storico direttore della Ferrari e ora amministratore delegato in Lamborghini potesse essere una figura plausibile per il Ceo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 14:10