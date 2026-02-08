Chi è Dominik Fischnaller, il ragazzo di Maranza bronzo nello slittino a Milano Cortina: passione di famiglia

Bissato il piazzamento sul podio di Pechino: il carabiniere pusterese è fratello di Hans Peter, cugino di Kevin e marito di Emily Sweeney, tutti slittinisti di successo.

La sua è una passione di famiglia. Lo slittino come sport d’elezione, come mezzo di trasporto verso due medaglie olimpiche: il bronzo a Pechino 2022, anzitutto, cui ha fatto seguito quello conquistato tra le nevi di casa, a Milano Cortina 2026. Dominik Fischnaller non ha deluso le aspettative e a 32 anni è tornato sul podio a cinque cerchi. Lo ha fatto davanti alla sua gente, ai suoi tifosi, alla sua famiglia, chiudendo in terza posizione una gara che si è rivelata una straordinaria prova di forza. L’ennesima di una carriera folgorante e che, forse, ha ancora tante pagine gloriose da scrivere.

Fischnaller, le origini e i duelli con fratello e cugino

Dominik Fischnaller è nato a Bressanone il 20 febbraio 1993 ma è originario di Maranza, frazione del comune di Rio di Pusteria dove è cresciuto e dove ha fatto in fretta a familiarizzare con lo slittino, visto che nel paese è situata una pista. Da piccolo ha seguito le orme del fratello Hans Peter, di otto anni più grande, e del cugino Kevin, entrambi azzurri di Coppa del Mondo. Cugino che è riuscito a battere nella Coppa del Mondo di categoria 2009. Negli anni dopo è passato alla Nazionale maggiore, con cui si è tolto diverse soddifazioni in CdM arrivando a debuttare alle Olimpiadi di Sochi del 2014, in Russia: sesto.

Il trionfo in Coppa del Mondo e le medaglie olimpiche

Sesto posto anche alle successive Olimpiadi di Pyeongchang, in Corea del Sud. Meglio è andata a Pechino, quattro anni più tardi, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolo: alla gara a squadre non ha potuto partecipare perché risulttato positivo al Covid. Il riscatto l’anno succsesivo in Coppa del Mondo, vinta tanto nella generale quanto nella sprint. Poi, a Milano Cortina, il nuovo exploit: medaglia di bronzo nella prova individuale vinta dal tedesco Max Langenhan davanti all’austriaco Jonas Mueller. Un risultato celebrato a braccia alzate, mostrando i muscoli costruiti nel corso di una carriera da primattore.

Fischnaller in love con lo slittino: le nozze con Emily Sweeney

Al di là dello straordinario bronzo conquistato a Cortina, la storia sportiva e quella personale di Dominik Fischnaller sono legate a doppio filo allo slittino. Nel 2010, giovanissimo, ha infatti conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, la slittinista statunitense Emily Sweeney. Dopo un fidanzamento durato 15 anni, con tante trasferte di Coppa del Mondo, Olimpiadi e Mondiali condivise con gioia e passione, i due sono diventati marito e moglie il 2 maggio 2025 con le nozze celebrate proprio a Maranza. Fischnaller, carabinieri, ha sposato Emily, che in carriera – tra gli altri – ha conquistato il bronzo i Mondiali di Winterberg 2019 e a quelli di Wisthler 2025.