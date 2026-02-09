Dominik Fischnaller raggiante: "Bronzo più bello di quello a Pechino, fatto il massimo"

Seconda medaglia olimpica consecutiva per Dominik Fischnaller, dopo il terzo posto di Pechino 2022. Per l’atleta di punta dei carabinieri, bronzo nello slittino dopo le quattro manche della gara individuale dei Giochi, “è sicuramente più bello farlo qui in Italia, con tutta la mia famiglia, con la pista che adesso abbiamo. Sentivo tanta pressione. Gara tosta, ma io ho fatto veramente quattro discese fortissime, non ho fatto errori. Alla fine questo era il massimo, sono contentissimo”. E sulla nuova pista a Cortina: “È davvero fondamentale per noi. Adesso non dobbiamo andare in Austria o America per fare le prove e gli allenamenti”.