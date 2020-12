Dominik Szoboszlai verso Lipsia

Dopo aver raggiunto la semifinale nell’edizione 2020 della Champions League, il Lipsia non sembra volersi porre traguardi anche nella nuova stagione.

Così, in corsa per la qualificazione agli ottavi nel girone che comprende anche Manchester United e Psg, i tedeschi potrebbero contare già a gennaio su un rinforzo illustre in arrivo dalla casa madre Red Bull.

Si tratta del talento classe 2000 Dominik Szoboszlai.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Kicker l’ungherese potrebbe essere il 19esimo giocatore a lasciare il club campione d’Austria per accasarsi nella società “sorella” della Bundesliga.

A Szoboszlai sono interessate anche Milan e Napoli.

OMNISPORT | 03-12-2020 18:18