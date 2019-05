Don Matteo anima il Giro d'Italia

Incursione nella quarta tappa del Giro d’Italia che ha portato la carovana da Orbetello a Frascati. Terence Hill, nei panni di Don Matteo, ha tagliato il traguardo a Frascati, suscitando stupore e incredulità nel pubblico presente al rush finale.

In sella alla sua iconica bicicletta, da ormai vent’anni simbolo della fiction campione d’ascolti prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Don Matteo ha percorso il tratto finale del percorso di gara con agilità salutando gli appassionati del Giro.

“Mi sto allenando per le salite e le discese di Spoleto – ha raccontato Don Matteo ai cronisti Rai presenti per la diretta dell’evento sportivo -: ci vediamo a gennaio!”.

Sono infatti iniziate le attese riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco). Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d’Italia, insieme a Nino Frassica, nell’amato ruolo del Maresciallo Cecchini, e a Maria Chiara Giannetta che, per il secondo anno consecutivo, interpreta il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Appuntamento nel 2020, in prima serata su Rai 1.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 20:22