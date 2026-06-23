Per quale squadra tifa Donald Trump? Che cosa è emerso nel G7 e l'intervista che è più di un indizio

L’attacco a Giorgia Meloni dopo il G7 e le tensioni diplomatiche con l’Italia nel bel mezzo dei ‘suoi’ Mondiali: il rapporto tra Trump e il calcio e l’incontro con la Juventus

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’intesa con l’Iran, la guerra in Ucraina, l’attacco a Giorgia Meloni dopo i lavori del G7: mentre negli Stati Uniti si disputa un’edizione storica – e controversa – dei Mondiali, a Évian-les-Bains Donald Trump rivendica il suo ultimo successo e torna a rompere, ancora una volta, con l’Italia. Scopriamo insieme per quale squadra fa il tifo il presidente degli Stati Uniti e qual è il suo rapporto con il calcio.

Trump e il G7: cosa è emerso a Évian-les-Bains

La riunione del G7, che si è tenuta a Évian-les-Bains, in Francia, è servita in apparenza a ricompattare l’Occidente. L’attenta regia del padrone di casa Macron, complice un bilaterale organizzato in extremis fra Trump e Zelensky, sembra infatti avere (ri)avvicinato le posizioni di Washington e Kiev, con la Casa Bianca pronta a riconoscere il rafforzamento della posizione ucraina sul campo di battaglia a discapito delle forze russe. Punto esclamativo della trasferta francese, per The Donald, è stata poi la firma del Memorandum d’Intesa con l’Iran, avvenuta nell’iconica Versailles.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accordo USA-Iran: i dettagli del Memorandum

A proposito dell’accordo con l’Iran, la valutazione della maggior parte degli osservatori è che si tratti di un’intesa pesantemente sbilanciata verso la Repubblica Islamica. Teheran ottiene subito la rimozione del blocco navale statunitense e lo sblocco dei suoi fondi congelati; gli Stati Uniti devono invece “accontentarsi” dell’impegno iraniano a non perseguire la ricerca di un’arma nucleare e della progressiva riapertura dello Stretto di Hormuz, ma riconoscendo la sovranità iraniana de facto sulla via d’acqua. I prossimi 60 giorni di negoziati diranno se la fiducia accordata dall’amministrazione Trump agli ayatollah si sarà tradotta n una scommessa vincente o in un grave errore strategico.

Trump, l’attacco a Meloni e la crisi diplomatica tra Usa e Italia

Trump non si smentisce mai e, dopo la conclusione del G7 di Evian, ha aperto una nuova crisi diplomatica tra Stati Uniti e Italia con un attacco a sorpresa a Giorgia Meloni. L’inquilino della Casa Bianca ha rotto la tregua seguita al precedente scontro legato alle sue dichiarazioni su Papa Leone riservando nuove bordate alla premier italiana: “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a farlo. Mi ha implorato di scattare una foto con lei. Voleva una foto con me a tutti i costi. L’avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena”.

Non si è fatta attendere la replica di Meloni da Bruxelles, dove era arrivata per i lavori del Consiglio europeo: “Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente e degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Una cosa però deve ricordarla: io e l’Italia non imploriamo mai”. Trump si è poi scagliato anche contro tutti i Paesi della Nato, accusati di non aver sostenuto Washington nel conflitto contro l’Iran.

I due Mondiali e l’alleanza con Infantino: Trump punta il calcio

Gli Stati Uniti sono diventati una nuova capitale del calcio mondiale. La scorsa estate hanno ospitato la prima storica edizione del Mondiale per Club, vinta dal Chelsea, e un anno dopo è toccato al Mondiale più grande di sempre, con 48 nazionali ai nastri di partenza e una fase a gironi che coinvolge anche Canada e Messico.

L’alleanza tra Trump e Gianni Infantino, presidente della FIFA, continua però a generare e alimentare polemiche. Dal caso Iran, la cui partecipazione è rimasta in dubbio fino all’ultimo a causa della guerra in Medio Oriente, alle rigide restrizioni sui visti imposte da Washington, che hanno di fatto negato l’ingresso al miglior arbitro africano, Omar Artan. A far discutere anche il premio FIFA per la pace assegnato a Trump in occasione dei sorteggi del Mondiale, motivato dalle sue “azioni eccezionali e straordinarie nel promuovere la pace nel mondo”. Insomma, le mani di The Donald sul calcio, anche se il presidente degli Stati Uniti preferisce il golf e ancora di più il wrestling, dove ha regalato frequenti incursioni. La più celebre è la ‘Battle of the Billionaires’, la Battaglia dei miliardari, contro l’ex capo della WWE e suo grande amico, Vince McMahon.

Per quale squadra tifa Donald Trump

Pur non essendo un grande appassionato di calcio, il tycoon ha comunque una sua preferenza. Trump simpatizza infatti per il Manchester United, come raccontato in un’intervista del 2018 al giornalista inglese Piers Morgan. In quell’occasione, dopo aver ricevuto una maglia dell’Arsenal per celebrare la sua prima elezione a presidente degli Stati Uniti, rispose così: “Io non sono un tifoso dell’Arsenal. Ho un amico che possiede il Manchester United (la famiglia Glazer, ndr)”.

L’incontro tra Juventus e Donald Trump alla Casa Bianca

Un anno fa, una delegazione della Juventus – rappresentata da John Elkann, Comolli, Chiellini, Tudor e alcuni calciatori (gli statunitensi McKennie e Weah, insieme a Locatelli, Gatti, Koopmeiners e Vlahovic) – è stata ospite di Trump alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, prima della sfida d’esordio al Mondiale per Club contro l’Al-Ain. Un incontro surreale, non solo per le battutine del presidente Usa, ma soprattutto perché, davanti ai bianconeri, Trump lanciò un ultimatum nei confronti dell’Iran.