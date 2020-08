Doncic favoloso, Dallas pareggia

Luka Doncic si scatena in gara 4 e Dallas pareggia i conti con i Los Angeles Clippers. E’ ancora apertissima la serie tra i Mavericks e i californiani grazie al talento del fuoriclasse sloveno, che mette a referto 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist, trascinando i suoi alla vittoria per 135-133 dopo un overtime.

Ai Clippers non basta la strepitosa accoppiata Leonard-Williams, 68 punti in due. 4-0 comodo invece per i Toronto Raptors, che piegano Brooklyn anche in gara4, tra i migliori Pascal Siakam, che piazza 20 punti e 10 assist in 33 minuti di gioco.

Nella notte NBA da segnalare anche il successo di Utah contro Denver per 129-127, grazie ai 51 punti di Mitchell.

OMNISPORT | 24-08-2020 09:31