Donnarumma, 2025 da sogno: ancora un riconoscimento per Gigio, è l'unico italiano in corsa nella top 11 dell'anno

Il portiere del Manchester City fra i 26 candidati del FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori: altro schiaffo a Luis Enrique che l'ha scaricato per Chevalier

Può un portiere, per quanto forte, modificare il modo di giocare di una squadra fortissima, che aveva un portiere a sua volta molto bravo? Se il soggetto è in questione è Gigio Donnarumma, probabilmente la risposta è sì.

Donnarumma ha cambiato il Manchester City

Operazione ancor più meritevole se compiuta al Manchester City, tempio di Guardiola e del suo tiqui che, da un po’ di tempo a questa parte, non è più molto taqa. Perché l’arrivo di un centravanti come Haaland comporta necessariamente la modifica del modo di giocare, e (fatta eccezione per l’anno scorso…) il City qualcosa l’ha pur vinta.

Discorso che assume contorni più netti se si passa da un portiere come Ederson, molto bravo anche con i piedi, a uno come Donnarumma che predilige il lancio lungo. Un po’ come i portieri di una volta, ma lanciare non significa necessariamente consegnare la palla agli avversari, se lì davanti c’è il testone dell’attaccante norvegese.

Donnarumma, la statistica singolare

Le statistiche riportate da Athletic sono chiare: Guardiola ha accettato un gioco più diretto, con il 42% dei passaggi del portiere ora lunghi, contro il 30% della scorsa stagione.

L’italiano ha già collezionato cinque clean sheet in nove gare, trasmettendo fiducia a una difesa che lo scorso anno ha spesso traballato. Fa niente se nell’ultima si è perso in casa dell’Aston Villa: il City è nel gruppone di testa, per ora comandato dalla solita partenza sparata dell’Arsenal. Copione visto già tante volte in Premier League.

Donnarumma nella Top11

Resta il fatto che Gigio Donnarumma sia stato protagonista nella prima parte del 2025 col Psg e poi passato in estate al Manchester City: il portiere di Castellammare di Stabia è l’unico italiano fra i 26 candidati al Top 11 dell’anno del FIFPro, il sindacato internazionale dei calciatori.

Oltre 26 mila professionisti di 68 Paesi hanno espresso le loro preferenze e lunedì prossimo saranno svelati i migliori undici del 2025. Donnarumma si giocherà il posto con Alisson e Courtois, a rappresentare la serie A anche due nuovi arrivi come Luka Modric e Kevin De Bruyne, reduce da un brutto infortunio che lo terrà a lungo fermo ai bix. Nella lista dei 26 anche gli intramontabili Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.