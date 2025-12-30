Donnarumma, l’agente punge il Psg e rivela la scelta di Gigio per l’estate: “È sicuro dell’Italia al Mondiale” 

Il procuratore del portiere torna sull’addio al club parigino e poi parla delle aspirazioni del suo assistito con la Nazionale: “Vuole qualificarsi con tutto sé stesso”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Psg è il passato, il Manchester City il presente, i Mondiali sono il futuro di Gigio Donnarumma, che attraverso il suo agente Enzo Raiola è tornato a pungere il club parigino che l’ha scaricato la scorsa estate. Ma il procuratore ha rivelato un retroscena che conferma come il portiere sia assolutamente sicuro di portare l’Italia alla Coppa del Mondo.

Donnarumma, l’agente punge il Psg

A Parigi nessuno parla di Gigio Donnarumma, ma siamo certi che in molti – tra tifosi, ma probabilmente anche in società – stiano rimpiangendo il portiere italiano, soprattutto a causa dei problemi che il suo sostituto, Lucas Chevalier, ha incontrato nella prima metà della stagione. Donnarumma, invece, sta confermando tutte le sue qualità al Manchester City: Parigi è un ricordo, ma a Radio Sportiva l’agente del portiere Enzo Raiola non ha mancato l’occasione di scoccare una frecciata nei confronti del club francese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Quella scorsa è stata un’estate intensa per Gigio, visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni…”, ha detto Raiola. Tradotto: ma davvero pensavano di sostituire Gigio con Chevalier?

L’impatto al City

L’agente di Donnarumma può permettersi di stuzzicare il Psg anche perché il suo assistito ha avuto un impatto fenomenale sul pianeta Manchester City. “Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati – ha ricordato Raiola – Oggi il City lotta con l’Arsenal per il primato. Lui e il club sono contenti e va benissimo così”.

Il retroscena sui Mondiali

Nel mezzo della seconda metà della stagione, però, Donnarumma sarà chiamato ad affrontare alcune delle partite più importanti della sua carriera: i playoff per le qualificazioni ai Mondiali con l’Italia. “Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo” ha dichiarato Raiola prima di rivelare un retroscena che descrive alla perfezione la fiducia che Donnarumma ripone nell’Italia di Rino Gattuso.

“Questa estate voleva convolare a nozze – ha svelato l’agente di Gigio – ma ha rimandato tutto perché prima c’è l’impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali”. Alessia Elefante, compagna e madre di Leo, il figlio di Donnarumma, dovrà quindi ancora attendere per il fatidico sì del suo uomo: Gigio è certo di avere un Mondiale a cui partecipare.