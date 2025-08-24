Donnarumma al City, stavolta è fatta: accordo col giocatore, quanto andrà al Psg

Il portiere della nazionale in settimana sarà un nuovo acquisto del Manchester di Guardiola, l'accelerata dopo la papera di Trafford contro gli Spurs

La papera di Trafford, il portiere mecentemente ingaggiato per 30 milioni di sterline, che ha giocato al posto di Ederson ha fatto rompere gli indugi. Il Manchester City, dopo il brusco ko con il Tottenham (0-2 in casa) ha accelerato la trattativa per Donnarumma e in settimana la telenovela del n.1 azzurro dovrebbe terminare.

L’errore decisivo di Trafford

Con il City già sotto di un gol Trafford – acquistato dal Burnley – ha fatto la frittata definitiva contro gli Spurs: ha regalato la palla a Richarlison su calcio di rinvio, il nazionale brasiliano non è riuscito a segnare ma Palhinha si è avventato sulla respinta e ha segnato il secondo gol del Tottenham che ha di fatto chiuso il match aprendo una mini-crisi nel club di Guardiola.

Accordo trovato con Donnarumma

La stima per Donnarumma era antecedente ma con Ederson pronto a firmare per il Galatasaray e le alternative che non danno garanzie Pep si è deciso ad affrettare i tempi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano assicura che esiste già un accordo tra il City e il portiere per quanto riguarda la durata del contratto e l’ingaggio del giocatore. Ora si tratta di stabilire la cifra da versare al Psg.

Quanto costa Donnarumma

Il club francese chiedeva circa 50 milioni di euro per Donnarumma, anche se l’accordo tra i due club si concluderà a una cifra leggermente inferiore, probabilmente poco sotto i 40 milioni di euro.Si prevede che tutto verrà deciso questa settimana quando ci sarà anche l’ufficializzazione di Ederson al Galatasaray.

L’addio di Gigio a Parigi

Donnarumma ha già avuto modo di salutare i tifosi del Psg, una toccante passerella l’altro ieri prima della partita. Qualche lacrimuccia, la mano sul cuore e un ciuffo d’erba strappato per ricordo tra gli applausi della folla che gli ha tributato i giusti meriti dopo una stagione trionfale che non è bastata, però, a convincere Luis Enrique.