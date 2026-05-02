Donnarumma e Alessia Elefante sposi: sarà per sempre sì, l’annuncio social. Ma intanto l’Arsenal scappa

Il capitano della Nazionale e portiere del Manchester City documenta tutto sui social: "Contratto a lungo termine firmato". Com'è nata la storia d'amore con Alessio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Gigio Donnarumma firma il “contratto” più importante della sua vita: quello con Alessia Elefante. Il portiere azzurro aveva fatto la proposta di matrimonio nell’ottobre 2024, poco dopo la nascita del piccolo Leo; ora è arrivato il grande passo. Una scelta maturata in un momento particolare della sua carriera e della sua vita privata, tra la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali e una stagione comunque intensa in Inghilterra, dove il suo Manchester City insegue l’Arsenal, momentaneamente avanti di sei punti nella corsa al titolo. L’annuncio social della coppia ha fatto il pieno di like e reazioni, confermando l’enorme attenzione attorno alla storia d’amore del portiere e della compagna.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: sarà per sempre sì

“Contratto a lungo termine firmato”. Con un post ironico e alcuni scatti a corredo, Donnarumma e la sua Alessia hanno annunciato il grande passo su Instagram. Lei in abito bianco, lui in beige: belli, sorridenti, complici. Soprattutto innamorati.

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Il momento del “sarà per sempre sì” – per citare Sal Da Vinci, pronto a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest dopo il successo a Sanremo – è arrivato. Gigio sposa la compagna di una vita, con cui ha condiviso gioie, trionfi e anche momenti difficili, come la rapina con sequestro subita in casa durante il periodo parigino. Un legame reso ancora più saldo dalla nascita del piccolo Leo.

Una storia d’amore in giro per l’Europa

Il capitano della Nazionale e la sua fidanzata si conoscono da quando erano bambini e vivevano a Castellammare di Stabia. La loro storia d’amore, però, è iniziata nel 2016, quando Donnarumma era ancora al Milan. Poi il trasferimento al PSG: a Parigi, tra fiori e candele, nel 2024 Gigio si è inginocchiato per la proposta di matrimonio, sempre documentata e condivisa sui social.

Nel frattempo, la scorsa estate il portiere ha lasciato la Francia, scaricato da Luis Enrique, per iniziare una nuova avventura in Inghilterra, al Manchester City, alla corte di Pep Guardiola. L’annuncio del numero 1 arriva come una sorta di miglior medicina per lasciarsi alle spalle la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Ma il ritorno in Nazionale non è comunque lontano: il capitano ha infatti dato la propria disponibilità al ct ad interim Silvio Baldini, che per le due amichevoli di inizio giugno convocherà i ragazzi della sua Under 21.

I like di Mancini e Haaland, mentre l’Arsenal scappa

Tra i tanti like spunta quello di Roberto Mancini, ex ct dell’Italia e tra i candidati per un possibile ritorno alla guida della Nazionale. E poi quelli del grande amico Haaland, con cui ha instaurato un rapporto speciale, di Lele Adani e Retegui, del procuratore Vincenzo Raiola e di Kvaratskhelia, suo ex compagno di squadra al PSG.

Intanto, l’Arsenal ha liquidato il Fulham con un netto 3-0 nel derby londinese, portandosi momentaneamente a +6 sul Manchester City, ma con due partite in più. La squadra di Guardiola scenderà in campo nel posticipo del monday night in trasferta contro l’Everton.