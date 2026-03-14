Donnarumma, altra papera e City flop: Arsenal in fuga. Tonali out, lo scorpione di Calafiori è leggenda

Gigio sbaglia ancora dopo Madrid e i citizens pareggiano 1-1 col West Ham. Calafiori salva i Gunners. Il Newcastle stende il Chelsea senza Tonali: come sta l’ex Milan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Donnarumma condanna il Manchester City e consente all’Arsenal di Calafiori di volare a +11 in classifica. Premier League finita? Forse non ancora, ma alla vigilia Guardiola era stato chiaro: col West Ham bisogna vincere. E i suoi uomini stavano eseguendo gli ordini del catalano grazie alla perla di Bernardo Silva, vanificata – però – dall’erroraccio di Gigio che ha fatto perdere terreno prezioso alla sua squadra nella corsa al titolo.

Manchester City: altra papera di Donnarumma

Non è certo un buon momento per Donnarumma, che, dopo la notte da incubo vissuta a Madrid, sbaglia anche al London Stadium contro il West Ham. Senza Guardiola, squalificato per due turni, il Manchester City sblocca il match al 30’ con un’invenzione geniale di Bernardo Silva, obiettivo di mercato della Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Innescato da Marmoush, il portoghese che ha annunciato l’addio agli sky blues al termine della stagione beffa Hermansen con un tocco sotto delizioso. Ma il vantaggio degli ospiti dura giusto cinque minuti, perché sugli sviluppi di un corner calciato da Bowen il portiere italiano esce clamorosamente a vuoto consentendo a Mavropanos di insaccare di testa a porta vuota.

Newcastle, Tonali out col Chelsea: come sta

Eddie Howe perde Tonali a poche ore dal big match di Stamford Bridge, ma il Newcastle riesce ugualmente a espugnare l’arena dei blues grazie al gol realizzato da Gordon dopo 18’. Per il centrocampista ex Milan scatta l’allarme in chiave Nazionale? No. Nel giorno in cui l’agente del calciatore è uscito allo scoperto parlando dell’interesse di Manchester City e Arsenal, Sandro è stato messo ko da un problema di salute e, si spera, che possa essere a disposizione già per la prossima e decisiva partita di Champions League col Barcellona.

Dopo l’1-1 dell’andata, i Magpies faranno scalo al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi con la consapevolezza che il discorso qualificazione è apertissimo. Lo stesso non vale per i blues, sconfitti 5-2 dal PSG al Parco dei Principi: per andare avanti serve una vera e propria impresa.

Calafiori idolo dei tifosi dell’Arsenal

Sul 2-0 dell’Arsenal capolista ai danni dell’Everton è impressa la firma di Calafiori. No, l’ex difensore di Roma e Bologna, che in Premier League non giocava titolare da inizio febbraio, non ha segnato, ma sul risultato ancora fermo sullo 0-0 si è reso protagonista di un salvataggio provvidenziale diventato virale sul web.

È successo al minuto 17, quando il nazionale italiano si è opposto in acrobazia al tiro a botta sicura di Dwight McNeil. Uno scorpione alla Higuita, per intenderci. Calafiori si è sostituito a Raya con ‘una parata’ prodigiosa, tenendo a galla i Gunners, che si sono poi aggiudicati la partita con uno-due micidiale nel finale. Gyokeres ha aperto le danze all’89’, il 16enne Dowman le ha chiuse al 97’. Ed è +11 sul City.