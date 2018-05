Donnarumma-Barça, la verità di Braida

Ai microfoni di 'Premium Sport', il direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida si è sbilanciato sulle voci riguardanti un interessamento dei blaugrana per Gianluigi Donnarumma: "Assolutamente no, abbiamo due grandissimi portieri. Sia Cilessen che ter Stegen sono titolari nelle loro nazionali e la loro stagione è stata positiva, siamo contenti così".

Le parole di Cristiano Ronaldo al termine della finale di Champions League hanno aperto diversi scenari di mercato, uno su tutti quello che porterebbe il portoghese al PSG, Braida dice la sua: "Due stelle nello stesso vestito possono pungersi, credo rimarrà al Real Madrid ma nel calcio non si sa mai".

Nonostante la complessità dell'affare, Braida non esclude l'ipotesi che Rafinha possa rimanere a Milano: "Nel calcio nulla è impossibile, le trattative non finiscono mai".

Riguardo l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, il ds balugrana commenta: "Non sono rimasto sorpreso, è un mio amico, gli ho detto che era il club giusto per lui".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 10:30