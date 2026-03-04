Donnarumma beffato di tacco: il Manchester City frena col Nottingham Forest e l’Arsenal va in fuga

Pareggio casalingo per la formazione di Guardiola contro una squadra in lotta per la salvezza (Lucca non convocato): Gigio non fa miracoli, i Gunners vincono e vanno in fuga a +7.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La missione remuntada del Manchester City si complica tremendamente dopo il pareggio casalingo col Nottingham Forest e il blitz esterno dell’Arsenal sul campo del Brighton nella 29esima giornata di Premier League. Questa volta niente miracoli per Donnarumma, beffato da uno splendido e geniale colpo di tacco di Gibbs-White. Brutte notizie per il Napoli: ancora una volta non convocato Lucca.

Manchester City, che frenata: l’Arsenal vince

La partita dell’Etihad sembrava essersi messa sui binari giusti grazie al settimo sigillo in 12 partite di Semenyo, bravissimo a segnare in acrobazia su assist delizioso di Cherki. Ma nel calcio, si sa, non si può mai abbassare la guardia, anche se si dispone una rosa piena zeppa di campioni. Nella ripresa si è rivisto il Manchester City sbadato di inizio stagione, quello troppo spesso avvezzo a incomprensibili amnesie difensive per un allenatore così attento ai dettagli come Pep Guardiola. Al 2-2 finale dell’Etihad fa da contraltare il successo di misura dell’Arsenal capolista a Brighton firmato Saka, con Calafiori gettato nella mischia solo a 30’ dalla fine. Ora i londinesi hanno davvero innestato il turbo: +7 sui Cityzens e la sensazione sempre più tangibile che possa finalmente essere l’anno buono.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma beffato di tacco

Altro che partita in cassaforte. A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo il City si è lasciato infilare in contropiede dal Nottingham Forest, non esattamente la squadra più in forma del torneo. Il brasiliano Igor Jesus serve Gibbs-White e, oplà, ecco la genialata: colpo di tacco spalle alla porta e palla in rete, 1-1. Rubén Dias e Donnarumma sorpresi da un numero circense su cui entrambi – specialmente il difensore – avrebbero potuto far meglio. Pochi minuti dopo la corazzata di Guardiola si è riportata avanti con l’inzuccata di Rodri sugli sviluppi di un corner. Match in cassaforte? Macché. Al 76’ altra ripartenza letale degli ospiti e tiro nell’angolino di Anderson su cui Gigio non è arrivato. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca perché complica la (rin)corsa al titolo, ma la testa è già rivolta al prossimo impegno in FA Cup col Newcastle e poi al Real Madrid per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Lucca non pervenuto: che guaio per il Napoli

Allora, forse, aveva ragione Conte. Che fine ha fatto Lorenzo Lucca? Dopo l’ultima prestazione da incubo in Europa League nella sfida persa in casa col Fenerbahce, il gigante ex Udinese è sparito dai radar. Non convocato col Brighton, non convocato neppure contro il Manchester City. Sul suo futuro ci sono zero dubbi: il Nottingham Forest non lo riscatterà, per cui il classe 2000 voluto e scaricato da Conte è destinato a far ritorno a Napoli.