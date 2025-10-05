Donnarumma croce e delizia: il Manchester City passa a Brentford, Gigio prodigioso ma rischia la papera al 90'

Un gran gol di Haaland trascina la formazione di Guardiola: il portiere della Nazionale decisivo su Thiago, poi sfiora la frittata in extremis con un rinvio sballato.

Torna alla vittoria il Manchester City in Premier League, dopo la parentesi amara della Champions. Erling Haaland va a segno, poi è Gigio Donnarumma a blindare il risultato nel match vinto di misura dalla formazione di Pep Guardiola a Londra contro il Brentford, uno 0-1 “all’italiana” che regala ai Cityzens tre punti preziosi. Partita dai due volti per il portierone della Nazionale, prodigioso su Igor Thiago nella miglior occasione per la formazione di casa, ma poi pasticcione nel finale, quando stava per regalare l’1-1 al Brentford con una distrazione “quasi” fatale su un rinvio dal fondo.

Manchester City, col Brentford ci pensa Haaland

Di Haaland la rete della vittoria per l’undici allenato da Guardiola contro il Brentford. Al minuto numero 9 il centravanti norvegese ha difeso caparbiamente un pallone proveniente dalle retrovie, resistendo alla marcatura stretta di un difensore avversario e poi battendo di potenza l’estremo difensore londinese. Un gol da centravanti vecchio stampo, a dimostrazione del “nuovo corso” tattico del Manchester City: ora Guardiola sembra più pragmatico rispetto al passato e non disdegna di giocare coi lanci lunghi per la prima punta. Fino a qualche mese fa, scriverlo sarebbe sembrata un’eresia.

Donnarumma salva i suoi, poi l’errore su Schade

Nella ripresa il Brentford ha spinto per cercare il gol dell’1-1 e a salire in cattedra è stato Donnarumma. Nel bene, quando con un’uscita coi tempi giusti è riuscito a chiudere lo specchio della porta all’attaccante avversario Igor Thiago, blindando il vantaggio del Manchester City. E anche nel male, visto che nel finale Gigio stava per combinarla grossa. Minuto 5′ di recupero, l’ultimo del match: Donnarumma ha perso un po’ di tempo prima di rinviare dalla sua area e il pallone ha centrato in pieno Schade, carambolando pericolosamente verso la porta. Poi, però, la palla si è spenta sul fondo, facendo tirare un sospiro di sollievo a Gigio e ai tifosi del City.

Il Manchester City celebra Gigio: fan entusiasti

Il Manchester City ha celebrato la prodezza di Donnarumma su Igor Thiago con un post ad hoc, che ha fatto il pieno di commenti entusiasti da parte dei tifosi. Il fermo immagine della parata sull’attaccante avversario ha scatenato una marea di like e apprezzamenti per il numero 1 italiano, già diventato uno dei beniamini del pubblico dell’Etihad Stadium. Qualcuno, però, ha anche messo in evidenza il rischio corso nel finale a causa della leggerezza dello stesso Gigio. Un Donnarumma “croce e delizia”, insomma, nell’ultimo impegno con la sua squadra di club prima della finestra internazionale, in cui difenderà la porta degli Azzurri di Gattuso.