Donnarumma, nuova bufera, il portiere del Manchester City accusato di scarsa disciplina: l'ammissione di Guardiola

Gigio nell'occhio del ciclone. Dopo essere stato attaccato dall'allenatore del Leeds, ecco l'affondo dell'Independent: "Sempre più vicino a un'impresa ridicola"

Una nuova bufera si abbatte su Donnarumma. Dopo essere stato accusato di aver finto un infortunio dall’allenatore del Leeds Daniel Farke, a scagliarsi contro il portiere del Manchester City è il quotidiano inglese Independent. In effetti, c’è una statistica singolare che riguarda il capitano della Nazionale, riconosciuta dallo stesso Guardiola nella conferenza stampa odierna.

Attacco a Donnarumma: l’ultima accusa

Nel finale della partita contro il Leeds, vinta all’ultimo respiro dal City grazie al sigillo di un super Foden, Donnarumma è stato ammonito per la quarta volta in campionato, la quinta se si considera anche il giallo ricevuto contro il Monaco in Champions League. Al prossimo cartellino scatterà la squalifica.

L’Independent ci va giù duro e del numero uno italiano scrive: “È vicino a un’impresa rara e ridicola: lasciarsi squalificare per somma di ammonizioni. Ed è ancora più impressionante se si pensa che ad agosto non era nemmeno un giocatore del Manchester City”. Solo 14 le presenze di Gigio alla corte di Guardiola: dei cinque gialli, quattro sono stati comminati per protesta, uno – quello nello scontro diretto contro l’Arsenal – per perdita di tempo. Ed è per questo motivo che viene sottolineata la “scarsa disciplina” dell’ex Milan.

L’ammissione di Guardiola e il confronto col PSG

Nella sbrigativa conferenza stampa della vigilia di Fulham-Manchester City, valevole per la 14a giornata di Premier League, Guardiola ha ammesso che le ammonizioni di Donnarumma sono tante, tuttavia non è parso particolarmente preoccupato dal fatto che al prossimo giallo l’estremo difensore sarà costretto allo stop.

Nel corso della stagione trionfale tra i pali del Paris Saint-Germain, impreziosita dalla conquista della Champions League – Gigio era stato sanzionato col giallo ‘solo’ tre volte, mentre il suo record negativo risale alla stagione 2023/24, quando fu punito sei volte, di cui una con l’Italia, nelle 51 partite totali giocate. L’Independent evidenzia come il gigante di Castellammare di Stabia sia passato da un’ammonizione ogni 8,5 partite a una ogni 2,8. “Tre mesi fa i presunti problemi riguardavano i suoi piedi, non la sua bocca. Un problema che pochi si aspettavano” punge il quotidiano britannico.

Le polemiche post Leeds

Dopo il soffertissimo successo per 3-2 ai danni del Leeds, Donnarumma è stato duramente attaccato dal tecnico ospite Daniel Farke, che – sul 2-1- lo ha accusato di aver finto un infortunio per consentire a Guardiola di riorganizzare la squadra.

Già, mentre il portiere del City era a terra, i compagni di squadra si trovavano tutti a rapporto da Pep. Antisportivo e poco disciplinato: in poche ore Gigio è finito nell’occhio del ciclone. Dura la vita in Inghilterra.