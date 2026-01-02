Donnarumma, Capodanno ad alta tensione: rissa sfiorata nel finale di Sunderland-Manchester City

Al triplice fischio Gigio ha perso la testa scagliandosi contro O'Nien: il ruolo di Haaland e Guardiola nel concitato finale di partita allo Stadium of Light

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Capodanno in campo e ad altissima tensione per Donnarumma, che nel finale di Sunderland-Manchester City, terminata con un pareggio a reti bianche, ha perso la testa rischiando di venire a contatto con gli avversari. Non è la prima volta che Gigio si mostra in versione furioso: ecco che cosa è successo allo Stadium of Light.

Donnarumma, rissa sfiorata in Sunderland-City

Il Manchester City ha fatto di tutto per provare a mandare al tappeto i Black Cats ed è proprio questo il motivo per cui il capitano della Nazionale è scattato. A pochi minuti dal triplice fischio, O’Nien, reduce da una squalifica di tre partite per il rosso ricevuto proprio nel precedente confronto con i citizens all’Etihad di inizio dicembre, ha afferrato il pallone per impedire agli ospiti di effettuare un lancio veloce.

Una volta calato il sipario sul primo match del 2026 delle due squadre, Donnarumma si è scagliato contro il calciatore del Sunderland finendo per subita una raffica di insulti del pubblico di casa.

Il ruolo di Haaland e Guardiola

A placare la furia dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia, che si è ritrovato faccia a faccia con O’Nien, è stato il suo grande amico Haaland. Proprio così: il centravanti norvegese è intervenuto per allontanare Gigio prima che la situazione degenerasse. L’ex Borussia Dortmund ha dunque salvato Donnarumma – autore dell’ennesima ottima prestazione – da possibili sanzioni, a testimonianza del feeling tra i due che si è consolidato anche grazie alle battutine social del bomber scandinavo, giustiziere dell’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Anche Guardiola ha fatto da paciere, prima di concedersi un caloroso abbraccio con Granit Xhaka, capitano dei Black Cats. “Nel calcio succede – ha minimizzato Pep -. Nessuno si è fatto male, non è successo niente”.

La frenata: l’Arsenal scappa di nuovo

Nel giorno del ritorno in campo di Rodri dopo l’ennesima infortunio, Guardiola sperava di tornare a casa con altri 3 punti pesantissimi. Invece, il Manchester City si è fermato dopo una brillante serie di otto successi di fila in tutte le competizioni.

L’Arsenal, che ha posto fine al record di vittorie di un Aston Villa asfaltato 4-1, è ora a +4: per Donnarumma e compagni la rincorsa si complica. Ma una cosa è certa: in Inghilterra il 2026 promette scintille. E siamo solo all’inizio.