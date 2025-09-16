Gigio Donnarumma ha già iniziato alla grande la sua nuova avventura con il Manchester City di Guardiola, ma la sua cessione fa ancora discutere in casa Psg.

Donnarumma al Paris Saint-Germain è ormai soltanto un ricordo. Dopo esser stato silurato dalla dirigenza, il portiere italiano ha iniziato la sua avventura con il Manchester City di Guardiola negli ultimi giorni di mercato. L’arrivo in Inghilterra dopo il ritiro con la Nazionale e quel passo Israele-Italia 4-5, poi l’esordio di fuoco nel derby di Manchester. Un’ottima prestazione offerta davanti ai suoi nuovi tifosi. E chissà che a Parigi qualcuno non si stia mangiando le mani. Sicuramente, la sua cessione fa ancora discutere.

Campos spiega la cessione di Donnarumma

Luis Enrique si era assunto tutta la responsabilità della decisione sul portiere italiano, ma il direttore sportivo dei parigini lo ha involontariamente smentito. Infatti Campos ha commentato così la scelta di silurare Donnarumma: “Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG”, ha affermato ai microfoni di RMC Sport. “Per quel che riguarda Donnarumma, una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. Quando chiede uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell’attuale PSG… La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi“.

Forse Campos dimentica le decine e decine di parate di Gigio dagli ottavi in poi. Se il Psg può vantare la sua prima Champions League in bacheca, in gran parte è anche per merito dell’italiano. “Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui”.

L’accusa nei confronti di Donnarumma

Campos continua: “La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il PSG. Con questa politica, tutti capiscono che l’allenatore non dà priorità in base allo status o al background del giocatore. Non è il tuo background che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica. La stella è il club, è l’intero gruppo“.

Indubbiamente, con l’arrivo di Campos e quello di Luis Enrique, la mentalità nel club è cambiata profondamente, dando i risultati di anni e anni di investimenti mastodontici. Niente più figurine, ma giocatori che abbiano un senso per lo spartito dell’allenatore. Luis Enrique ha chiesto un portiere che fosse bravo anche con i piedi, ed ecco che stato accontentato con Lucas Chevalier dal Lille, uno dei migliori estremi difensori della scorsa annata in Ligue 1.

Il nuovo inizio al Manchester City di Guardiola

Ma Gigio non si è fasciato la testa. Ha salutato i tifosi e il Parco dei Principi, visibilmente emozionato, ed è andato avanti. Dopo dei flirt lontani con la Turchia, ha deciso che fosse troppo presto. Guardiola lo ha accolto a braccia aperte al Manchester City, silurando a sua volta Ederson, che si è ritrovato proprio in Turchia, al Fenerbahce. Dopo Serie A e Ligue 1, anche la Premier League per il portiere di Castellammare.

La sua avventura è iniziata subito alla grande con il derby di Manchester, vinto per 3-0. Porta inviolata, grazie alla sua grande prestazione e il primo miracolo con la maglia dei Citizens sul tiro al volo di Mbeumo.