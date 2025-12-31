Donnarumma e Chiesa, destini opposti: il colpo Semenyo fa felice Gigio al City, ma complica la vita a Fede

Guardiola beffa il Liverpool per il gioiello del Bournemouth che sarà pagato più di 70 milioni: ecco come questo affare incide sul futuro dei due italiani d'Inghilterra

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Donnarumma e Chiesa, italiani d’Inghilterra dai destini incrociati e opposti. La ragione è nel super colpo da oltre 70 milioni di euro che sta per chiudere il Manchester City. Guardiola beffa il Liverpool per Semenyo: Gigio sorride, mentre Fede rischia tanto. Ecco come il futuro del gioiello del Bournemouth può incidere su quello del capitano della Nazionale e dell’esterno offensivo che Gattuso spera di avere per i playoff Mondiali di marzo.

Colpo Semenyo: il City brucia il Liverpool

Il Liverpool, che in estate si è reso protagonista di un mercato da 500 milioni, sembrava a un passo da Antoine Semenyo, 25enne attaccante esterno del Bournemouth che ha realizzato 9 gol e 3 assist nelle 18 presenze fin qui accumulate in questa edizione della Premier League.

Poi, però, si è registrato lo scatto decisivo del Manchester City che sta per chiudere l’affare versando nelle casse delle Cherries 65 milioni di sterline, pari a circa 74 milioni di euro. Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Sunderland, Guardiola non ha risposto alle domande dei cronisti, limitandosi a ricordare che il mercato è ancora chiuso. Ma tutto lascia presagire che l’accordo sia già stato raggiunto.

Perché Donnarumma sorride

Semenyo potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta per completare la rimonta ai danni dell’Arsenal. Donnarumma, che ha conquistato tutti all’Etihad, ha mille motivi per sorridere. A partire dai risultati: l’ultimo ko dei citizens risale al 25 novembre in Champions League contro il Bayer Leverkusen, da quel momento solo vittorie. Otto per la precisione tra tutte le competizioni. Così il distacco dai Gunners, forti di una partita in più, è sceso a soli 5 punti.

Gigio ha ricoperto un ruolo fondamentale in questa cavalcata, perché con lui in porta sono arrivate solo due sconfitte e l’intero pacchetto arretrato – spesso soggetto a qualche incomprensibile amnesia di troppo per gli standard di Pep – ne ha beneficiato. Con un Semenyo in più, la stagione del City può davvero svoltare. E di conseguenza anche quella del portierone dell’Italia, che ha rinviato le nozze con la compagna Alessia Elefante per concentrarsi sulla missione Mondiale. L’obiettivo è che il 2026 sia sulla stessa lunghezza d’onda di un 2025 da urlo per titoli vinti sia a livello di squadra sia individuale.

Chiesa e il ritorno in Serie A: lo scenario

Se il Liverpool fosse a riuscito a chiudere l’affare Semenyo, con ogni probabilità la società non si sarebbe opposta alla partenza – anche solo in prestito – di Chiesa. Ora, però, il discorso si complica. Del resto, Slot non può correre il rischio di ritrovarsi con gli uomini contati lì davanti.

Vi abbiamo raccontato dell’interesse di Napoli e Roma, è fresca – invece – la notizia del possibile ritorno alla Juventus, che sta valutando l’idea di riportare il 28enne ligure in Italia. Ma ogni operazione rischia di essere congelata, almeno fino a quando non sarà fugato ogni dubbio sulla permanenza di Salah. Insomma, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Chiesa rischia di fare ancora tanta panchina, ma soprattutto di perdere il Mondiale. Perché non c’è più tempo. Non ha più tempo.