Donnarumma choc: sfiora un autogol comico, salva il City e litiga con De Cuyper. Nuovo record negativo per Gigio

Donnarumma protagonista nel bene e nel male durante la sfida col Brighton: prima rischia una papera, poi salva il Manchester City e infine scatena una rissa che gli vale un primato non invidiabile

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Match molto movimento contro il Brighton per il Manchester City, che nei primi due minuti del match ha rischiato di ritrovarsi sotto nel punteggio in ben due occasioni. In entrambi i casi il grande protagonista è stato Gianluigi Donnarrumma, che ha rischiato prima di commettere un comico autogol, salvo riscattarsi pochi secondi dopo con una vera e propria prodezza che ha salvato la squadra di Pep Guardiola. Per non farsi mancare nulla successivamente Gigio si è anche messo a litigare con De Cuyper, rimediando il suo quinto giallo stagionale, che gli vale un primato tutt’altro che invidiabile.

Donnarumma, avvio choc contro il Brighton: prima rischia l’autogol, poi salva il City

Primi minuti di Manchester City-Brighton da assoluto protagonista per Donnarumma. Asfissiata dal pressing avversario, la squadra di Guardiola è tornata indietro fino ad arrivare al proprio estremo difensore. Al momento dello stop, Gigio è andato però troppo leggero sul pallone, che è schizzato via rischiando di finire nella propria porta. Fortunatamente l’azzurro è però riuscito a evitare quello che sarebbe stato un comico autogol, riscattandosi nei secondi successivi con un paratona su un colpo di testa ravvicinato di Pascal Groß.

Donnarumma litiga con De Cuyper dopo la rete di Mitoma

Donnarumma protagonista anche in occasione della rete del pareggio di Mitoma, ma questa volta non per un errore. Dopo la bella rete del giapponese, a segno con un tiro dalla distanza che si è insaccato nell’angolino, Gigio se l’è presa con De Cuyper, strappandogli il pallone dalle mani e scatenando una piccola lite, interrotta immediatamente dall’arbitro che ha estratto il cartellino giallo ai danni di entrambi i giocatori.

Nuovo record negativo per Donnarumma

Quello preso contro il Brighton è tra l’altro il quinto giallo rimediato fin qui in stagione da Donnarumma, che in Inghilterra è più volte finito al centro delle critiche per le sue reazioni e le troppe ammonizioni ricevute, che lo obbligheranno a saltare la prossima sfida di campionato per squalifica. Critiche più che giustificate a giudicare dai dati. Con quello ricevuto inseguito alla lite con De Cuyper, Gigio ha infatti stabilito un nuovo record negativo diventando il primo portiere di sempre nella storia della Premier League a venire squalificato per aver ricevuto cinque cartellini gialli in una stagione.