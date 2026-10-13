“Donnarumma il migliore”, l’elogio di Dembelé a Gigio scatena il rimprovero di Luis Enrique: il tecnico prova a rimediare

Alla vigilia di Manchester City-Psg il campione francese ha fatto i suoi complimenti all’ex compagno, ma le sue parole non sono state ben digerite dall'allenatore

Gigio Donnarumma fa quasi litigare Ousmane Dembelé e Luis Enrique: alla vigilia della partita tra Manchester City e Psg in Champions League l’attaccante ha elogiato il suo ex compagno di squadra causando il rimprovero del suo allenatore, già protagonista in passato di alcune frecciate nei confronti dell’attuale numero uno dei Citizens. Lo stesso Luis Enrique ha poi provato a rimediare.

Dembelé: “Donnarumma miglior portiere al mondo”

“Gigio Donnarumma? È il migliore”. Queste le parole di Ousmane Dembelé, Pallone d’Oro in carica – ancora per poco – ed ex compagno di squadra al Psg del portiere italiano, volato al Manchester City nell’estate del 2025 per volere dell’allenatore dei transalpini Luis Enrique. “Ho un gran rapporto con lui e un gran ricordo – ha dichiarato Dembelé nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League tra City e Psg – È il numero uno nel mondo. Un portiere eccellente”.

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Il retroscena su Francia-Italia

Dembelé ha chiarito che il rapporto con Donnarumma va oltre il calcio: “Non sono riuscito a partecipare al suo matrimonio questa estate, ma ci siamo scambiti dei messaggi. È un grande amico e un grande portiere”. Poi, è tornato a parlare del Donnarumma portiere, rivelando anche un retroscena su Francia-Italia di Nations League: “Può cambiare un’intera squadra con le sue parate – ha detto Dembelé – Ho mancato un’occasione gol contro di lui quando abbiamo giocato contro l’Italia nella sosta per le nazionali e lui mi ha preso un po’ in giro. È un portiere meraviglioso, l’ha dimostrato anche prima di venire al Psg”.

Luis Enrique rimprovera Dembelé

Le parole al miele di Dembelé per Donnarumma non sono però evidentemente piaciute a Luis Enrique, seduto accanto a lui durante la conferenza stampa. Il tecnico del Psg, l’uomo che ha spinto il portiere a lasciare Parigi per andare al Manchester City, ha infatti corretto le dichiarazioni del suo attaccante con quello che è sembrato un vero e proprio rimprovero. “Quando Gigio è andato via è stata dura”, ha ammesso Luis Enrique prima di piazzare la stoccata. “A me Donnarumma piace davvero, ma i migliori portieri al mondo sono i tre del Psg”, ha aggiunto Luis Enrique facendo riferimento al terzetto composto da Safonov, Chevalier e Renato Marin.

La mano tesa a Donnarumma

Luis Enrique ha poi provato a rimediare alle sue parole, spendendo anche lui dei complimenti per il suo ex giocatore. “Donnarumma lo conosciamo molto bene per cui sappiamo che sarà molto difficile fargli gol, visto che è uno dei migliori portieri del mondo”, ha detto il tecnico del Psg prima di lasciarsi andare a parole d’affetto verso Gigio, le prime da quando l’italiano ha lasciato Parigi.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Gigio come persona, sono molto contento di rivederlo e di dargli un abbraccio”, ha concluso Luis Enrique. Domani sarà curioso vedere se e come si saluteranno i due.