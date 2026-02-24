Donnarumma contro Raya, chi è il migliore? La sfida tra City e Arsenal si decide tra i pali, il dibattito

Il Manchester City sempre più vicino all'Arsenal. Gli esperti non hanno dubbi: i portieri saranno decisivi nella corsa alla Premier, i numeri a confronto

La lotta per la Premier League s’infiamma: l’Arsenal guida a quota 61, il Manchester City insegue a 56 con una partita in meno. Il countdown per lo scontro diretto in programma il 18 aprile all’Etihad è scattato, anche se un antipasto lo si avrà già il 22 marzo quando Arteta e Guardiola si ritroveranno contro per la finale di Carabao Cup. Nell’appassionante testa a testa con in palio lo scettro d’Inghilterra attualmente ancora nelle mani del Liverpool, un ruolo decisivo lo ricoprono i portieri. Donnarumma contro Raya: chi è il migliore? La rivalità tra i due numeri uno alimenta il dibattito tra gli esperti.

La Premier si decide in porta: sfida Donnarumma-Raya

Il Monday Night Football di Sky Sports UK si è concentrato sulla sfida tra Donnarumma e Raya, che potrebbe decidere la corsa alla Premier tra Manchester City e Arsenal. Si è partiti dall’ultimo turno di campionato, che ha visto ancora una volta il capitano della Nazionale decisivo con una parata pazzesca in pieno recupero contro il Newcastle, la seconda dopo quella strepitosa contro il Liverpool che ha fatto il giro del pianeta.

Anche il trentenne spagnolo dei Gunners si è messo in evidenza con un intervento sulla linea di porta nel 4-1 che la sua squadra ha rifilato al Tottenham. In precedenza, però, Raya era stato tutt’altro che esente da colpe nel clamoroso 2-2 col Wolverhampton stra-ultimo in classifica. Un risultato, questo, che ha consentito ai citizens di riproporsi con ferocia per il titolo.

City-Arsenal: i numeri dei portieri

Le statistiche dei due portieri sono state passate al setaccio. Se Raya vanta una numero maggiore di clean-sheets – 13 contro 10 (ma lo spagnolo ha giocato 4 partite in più) -, Donnarumma primeggia in un dato fondamentale: quello della percentuali di salvataggi. Con il 74,1% l’italiano ex PSG e Milan occupa la seconda posizione nella speciale classifica degli estremi difensori della Premier League, mentre il calciatore dell’Arsenal è soltanto 12esimo con il 66,1%. Ci si è poi soffermati anche sullo stile dei due, che è molto diverso soprattutto per ragioni fisiche.

Gigio, infatti, è alto 196 centimetri, mentre Raya soltanto 183. Guardiola ha più volte sottolineato l’imponenza del gigante di Castellammare di Stabia acquistato proprio alla chiusura del mercato estivo per sostituire Ederson; al contrario l’ex Brentford ha dalla sua un’elasticità fuori dal comune che gli permette di compensare la carenza di centimetri. Ed è molto avanti rispetto a Donnarumma in un’altra graduatoria che pure sta molto a cuore agli allenatori del calcio moderno, quella riguardante il gioco coi piedi.

Il parere degli esperti e il giudizio di Van der Sar

Il dibattito è andato in scena nel salotto di Sky Sports, dov’erano presente anche l’ex portiere della Juventus Edwin Van der Sar. Secondo Jamie Carragher, bandiera del Liverpool oggi opinionista, “per vincere il titolo il portiere è quasi la cosa più importante. Tra i due sceglierei Donnarumma”. E spiega perché: “Sa gestire i momenti di pressione, perché ha già giocato a livelli altissimi. Se il Manchester City vincesse il campionato, tutti ricorderebbero la parata che ha fatto ad Anfield”.

Pur esaltando le statistiche di Gigio, Van der Sar sottolinea un altro aspetto che potrebbe propendere a favore di Raya, ossia quello dell’esperienza maturata in Premier League. L’italiano gioca in Inghilterra solo da pochi mesi, mentre il classe 1995 si è trasferito al di là della Manica nel 2012 difendendo i pali di Blackburn, Southport e Brentford prima del grande salto all’Arsenal nel 2023. “Anche io ho giocato quattro anni al Fulham, poi sei allo United” ricorda l’olandese. Come sottolineato da Sky, i due portieri si sono già sfidati la scorsa stagione in semifinale di Champions League e ad avere la meglio fu Donnarumma, eroe indiscusso del primo storico trionfo del PSG nell’Europa che conta.