Manchester City, Donnarumma risponde alle critiche: Chelsea travolto, tra una settimana si decide la Premier

La formazione di Manchester batte nettamente il Chelsea allo Stamford Bridge e si avvicina a -6 dai Gunners (con una partita da recuperare). Gigio prova a dimenticare il flop con l’Italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una vittoria per rispondere alle critiche e per dimenticare il flop con l’Italia. Gigio Donnarumma lascia partire un urlo liberatorio dopo il successo del suo Manchester City sul campo del Chelsea. Secondo tempo travolgente per la squadra di Guardiola che riapre completamente la corsa alla Premier e tra una settimana c’è lo scontro diretto con l’Arsenal.

Chelsea travolto: lo show del team di Guardiola

Nelle ultime settimane il City era apparso un po’ opaco con un paio di pareggi che sembravano averlo allontano in maniera forse definitiva dalla lotta per la Premier League. Ma dopo il clamoroso passo falso dell’Arsenal, la squadra di Guardiola è scesa in campo con un piglio completamente diverso e dopo un primo tempo equilibrato, il City si è letteralmente scatenato dominando la partita e andando a segno per tre volte nel giro di 17 minuti grazie a O’Reilly, Guehi e a Doku. Tre punti pesantissimi che riaccendono anche l’entusiasmo dei tifosi che hanno dato spettacolo allo Stamford Bridge.

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Il Manchester City a caccia dell’Arsenal

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dal Manchester City che ora riapre completamente la lotta per il titolo in Premier League. Il dominio dell’Arsenal sembrava totale fino a qualche settimana fa con i Citizens che erano apparsi un po’ opaca. Ma la sconfitta dei Gunners nella giornata di sabato ha riacceso tutti i discorsi, un passo falso quello con il Bournemuth che potrebbe tornare a tormentare la formazione di Arteta. Il distacco ora è ridotto a soli sei punti ma la squadra di Guardiola ha ancora una gara da recuperare e tra una settimana si deciderà tanto se non tutto con lo scontro diretto in programma all’Etihad Stadium.

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Donnarumma, la rivincita dopo il flop con l’Italia

La mancata qualificazione ai Mondiali con la maglia dell’Italia rimane un boccone amaro difficile da mandare giù per Gigio Donnarumma, che nonostante i record di precocità non è mai riuscito a giocare una singola partita in maglia azzurra nella fase finale della Coppa del Mondo. Ma il portiere azzurro è pronto a prendersi le sue rivincite. Contro il Chelsea riesce a tenere ancora una volta la porta inviolata con un bell’intervento nel primo tempo su una conclusione di Pedro Neto, con un paio di uscite tempestive in situazioni complicate e poi ancora a sigillare la porta con un super intervento sul colpo di testa di Cucurella. Una prestazione che è anche una risposta alle critiche che sono arrivate nelle ultime settimane con una fetta di tifosi del City che chiedevano l’impiego di Trafford nel ruolo di titolare.