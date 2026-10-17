Haaland trascina il City al settimo successo consecutivo, ma Donnarumma finisce ancora sotto accusa. Il Liverpool vince senza Chiesa, pochi minuti per Palestra

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Sette su sette. Il Manchester City di Enzo Maresca si lascia alle spalle la sconfitta in Champions League contro il PSG, batte l’Ipswich all’Etihad e continua la sua marcia trionfale in Premier League. Primo posto a punteggio pieno dopo sette giornate: ruolino di marcia perfetto. Donnarumma incassa altri due gol dopo i quattro subiti contro la sua ex squadra e viene criticato sui social, ma Haaland è una sentenza e trascina al successo gli Sky Blues. Mistero Chiesa nel Liverpool: Palestra sperava di partire titolare con il Chelsea, ma è andata diversamente.

Riscatto Manchester City: Haaland ne fa 2, Ipswich ko

La gara si sblocca al 19’ con Foden, al suo primo sigillo in questo campionato. Curiosità: nella conferenza stampa della vigilia, Maresca aveva pronosticato proprio il gol del talentuoso trequartista che Tuchel non ha portato ai Mondiali. Ma il vantaggio del City dura una manciata di secondi, perché Maeda, innescato da Ouattara, pareggia. Poi si scatena Haaland, che segna di testa su un cross al bacio dell’ex Inter Kovacic. Quindi si ripete nella ripresa, ma il Var gli nega la tripletta per un fuorigioco di Enzo Fernandez.

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Non è finita, però: al 90’ l’Ipswich mette i brividi a Maresca con il rigore di Flemming. Gli ospiti non riescono a completare la rimonta: il Manchester City vince 3-2 e vola a 21 punti, con sette successi in altrettante partite. Ma i tre punti costano caro al tecnico italiano: Kovacic, Matheus Nunes e O’Reilly escono per infortunio, mentre Semenyo e Haaland lasciano il campo zoppicando.

Donnarumma, due gol subiti e nuove critiche

Se contro il Paris Saint-Germain ha avuto più di una responsabilità, oggi Donnarumma non ha colpe sui due gol dell’Ipswich. Anzi, le responsabilità sono da attribuire al disastroso Guehi, che prima è stato bruciato da Maeda e poi, nel finale, ha causato il rigore atterrando Fatawu.

E allora perché il capitano della Nazionale italiana è stato criticato sui social? C’è un episodio avvenuto al 54’ che non è andato giù ai sostenitori del City: un’uscita a vuoto sugli sviluppi di un corner, con l’Ipswich che non è riuscito a sfruttare l’occasione. Non è un mistero che le uscite siano il tallone d’Achille dell’ex Milan, ma ora i tifosi iniziano a essere stufi.

Mistero Chiesa, per Palestra si mette male

Ci si aspettava che Chiesa trovasse spazio in Brentford-Liverpool. Ma il derby con Kayode è saltato, perché l’ex Fiorentina e Juventus non è stato neppure convocato. Sarà Iraola a fare chiarezza in merito, visto che l’esterno ligure, nel precedente turno di Premier League contro il City, era entrato in campo nel finale dopo un infortunio. Sui social i tifosi pretendono spiegazioni, ma ormai non ci sono più dubbi: se il figlio d’arte intende rilanciare la sua carriera, deve lasciare Liverpool.

Per la cronaca, i Reds hanno vinto 2-1 in rimonta con i gol di Munoz e Isak. Le Bees hanno chiuso in nove uomini per le espulsioni di Yarmoluk e Janelt. Chi sperava di giocare finalmente dal primo minuto era Marco Palestra. Ma l’ex Atalanta è entrato in campo solo al 92’: dopo una preseason da titolare, ora il terzino di Buccinasco deve scalare le gerarchie e riconquistare Xabi Alonso. Sul 2-0 del Chelsea contro l’Everton c’è impressa la firma dell’ex Lazio Pedro Neto, autore di una doppietta. Ma preoccupano le condizioni di Dibu Martinez, ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito a un brutto scontro di gioco.